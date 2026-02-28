ইরানে নিহত বেড়ে ২০১, আহত ৭ শতাধিক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চালানো ভয়াবহ বিমান হামলায় ইরানে প্রাণহানির সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বরাত দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, শনিবারের এই হামলায় অন্তত ২০১ জন নিহত এবং ৭৪৭ জন আহত হয়েছেন।
রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, ইরানের মোট ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২৪টিতেই হামলা হয়েছে। এর ফলে দেশটির এক বিশাল অংশজুড়ে ক্ষয়ক্ষতি ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। উদ্ধারকারী দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে কাজ করছে, তবে অনেক জায়গায় ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও মানুষ চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও আইআরএনএ জানিয়েছে, দক্ষিণ ইরানের মিনাব শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে অন্তত ৮৫ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, ধসে পড়া ভবনের নিচে এখনো অনেকে আটকে আছেন।
রাজধানী তেহরানে অন্তত সাতটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে খামেনির বাসভবন এবং প্রেসিডেন্ট প্যালেসের আশপাশের এলাকাও রয়েছে। স্যাটেলাইট ছবিতে খামেনির বাসভবনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ধরা পড়েছে। এ ছাড়া ইসফাহান, কোম, কারাজ এবং কেরমানশাহর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতেও বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই অভিযানকে ‘মেজর কমব্যাট অপারেশন’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র শিল্প ও নৌবাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। অন্যদিকে, ইরান এই হামলাকে ‘সন্ত্রাসবাদ’ হিসেবে অভিহিত করে ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পাল্টা মিসাইল হামলা শুরু করেছে।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কী অবস্থায় আছেন, তা জানেন না দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ইরানের শীর্ষ নেতৃত্ব কী অবস্থায় আছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলার অবস্থানে তিনি নেই।১ ঘণ্টা আগে
কুয়েতের সব মসজিদে পবিত্র রমজান মাসের তারাবির নামাজ আদায় বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আল জাজিরা জানায়, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সমুদ্রপথে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুট হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। ইরানের প্রভাবশালী রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পসের (আইআরজিসি) সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনো জাহাজকেই১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বিমান হামলার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে নজিরবিহীন পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে তেহরান। বিশেষ করে, যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে এবং যারা যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র, সেসব দেশ লক্ষ্য করে দফায় দফায় মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালানো হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে