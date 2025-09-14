Ajker Patrika
দুবাইয়ে লটারিতে ৩৩ লাখ টাকা জিতলেন বাংলাদেশি রাশেদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৪৯ বছর বয়সী বাংলাদেশিপ্রবাসী মোহাম্মদ রাশেদ। ছবি: গালফ নিউজ

১৯ বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করছেন ৪৯ বছর বয়সী বাংলাদেশিপ্রবাসী মোহাম্মদ রাশেদ। চার বছর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে এক ভিডিও থেকে জানতে পারেন আবুধাবির বিগ টিকিট লটারির কথা। এর পর থেকে লটারির টিকিট কিনতে থাকেন রাশেদ। সেই লটারিতে এবার ভাগ্য খুলল তাঁর। মোহাম্মদ রাশেদ বিগ টিকিটে জিতেছেন ১ লাখ দিরহাম, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৩ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

রাশেদ বলেন, ‘আমি আর আমার বন্ধুরা ভিডিওগুলো দেখতাম। এরপর আমরা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই।’

সেই থেকে ১০ বন্ধু মিলে প্রতি মাসে টাকা জমিয়ে একটি করে টিকিট কেনা শুরু করেন রাশেদেরা। অবশেষে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। আবুধাবি বিগ টিকিটের ২৭৮ সিরিজের ড্রতে ১ লাখ দিরহাম জিতে নেন তিনি।

রাশেদকে ফোন করে জানানো হয়, ১ লাখ দিরহাম জিতেছেন তিনি। তিনি ছয়জন ভাগ্যবান বিজয়ীর মধ্যে একজন, যারা মোট ৬ লাখ দিরহামের সান্ত্বনা পুরস্কার জিতেছেন।

রাশেদ বলেন, ‘যখন আমি বিজয়ী হওয়ার ফোনকল পেলাম, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সব সময় বিশ্বাস করতাম, একদিন আমার সুযোগ আসবেই।’

এই পুরস্কারের অর্থ তাঁর ১০ বন্ধুর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে বলে জানান রাশেদ। তিনি আরও বলেন, ‘আমার ভাগের টাকা দিয়ে কী করব, তা এখনো ঠিক করিনি। তবে কিছু অংশ পরিবারের কাছে পাঠাব এবং বাকিটা দিয়ে আমার ঋণ শোধ করব।’

রাশেদ আরও জানান, একবার জিতেই তাঁরা থেমে যাননি। বরং আবার টিকিট কিনেছেন নতুন জয়ের স্বপ্নে।

রাশেদ বলেন, ‘আমি ও আমার বন্ধুরা এরই মধ্যে আবার টিকিট কিনে ফেলেছি। পরবর্তী ড্রয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমরা। আমি সবাইকে বিগ টিকিটে অংশ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করি।’

