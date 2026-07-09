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মধ্যপ্রাচ্য

জর্ডানের বিমান ঘাঁটিতে ইরানের ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জর্ডানের বিমান ঘাঁটিতে ইরানের ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা
জর্ডানের আল আজরাক বিমান ঘাঁটিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবকাঠামো ও মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চলমান যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যাওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত আবারও আঞ্চলিক রূপ নিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জর্ডানের আল আজরাক বিমান ঘাঁটিতে থাকা মার্কিন সামরিক অবকাঠামো ও মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োজিত মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র লক্ষ্য করে একযোগে ১০টি দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস (আইআরজিসি)।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথা স্বীকার করেছে আইআরজিসি।

ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম ও ফার্স নিউজ আইআরজিসির অ্যারোস্পেস ফোর্সের একটি বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, আজ স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ২০ মিনিটে তাদের বাহিনী জর্ডানের আজরাক বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক অবকাঠামো এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মার্কিন কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

আইআরজিসি দাবি করেছে, তাদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে এবং ঘাঁটি দুটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইরানের এই হামলাকে তারা ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ধাপের ‘প্রতিশোধমূলক পাল্টা জবাব’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। একই সঙ্গে রেভল্যুশনারি গার্ডস কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, সন্ত্রাসী মার্কিন সামরিক বাহিনী যদি ইরানের ভূখণ্ডে পুনরায় কোনো আঘাত হানার ধৃষ্টতা দেখায়, তবে এই অঞ্চলের কোনো মার্কিন ঘাঁটি তাদের হামলা থেকে রেহাই পাবে না।

তবে জর্ডানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এবং সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই হামলার তথ্য আংশিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। জর্ডান সরকার জানিয়েছে, আজ দুপুর থেকেই রাজধানী আম্মান এবং জারকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আকস্মিকভাবে বিমান হামলার সাইরেন ও সতর্কবার্তা বাজানো হয়। জর্ডানের সশস্ত্র বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, ইরান থেকে জর্ডানের আকাশসীমা ব্যবহার করে আজরাক অঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসা ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ৮টি ক্ষেপণাস্ত্রই তাদের নিজস্ব বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত সফলভাবে আকাশেই ধ্বংস ও প্রতিহত (ইন্টারসেপ্ট) করেছে।

ইরানের বুশেহর পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলাইরানের বুশেহর পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

জর্ডানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আল-মামলাকা জানিয়েছে, আকাশেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ধ্বংস করার কারণে সেগুলোর জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ জর্ডানের ফাঁকা ভূখণ্ডে গিয়ে আছড়ে পড়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত জর্ডানের কোনো সাধারণ নাগরিক বা সেনা সদস্য হতাহত হননি এবং কোনো বড় ধরনের পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, জর্ডানের এই আজরাক বিমান ঘাঁটিটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক এফ-৩৫ ফাইটার জেট ও বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। ঘাঁটিটি এর আগে যুদ্ধের শুরুতেও কয়েকবার ইরানি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল।

বিষয়:

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