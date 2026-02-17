শাবান মাস সমাপ্তির চাঁদ আমিরাতে, রমজানের চাঁদ দেখার অপেক্ষা

সংযুক্ত আরব আমিরাতে (সংযুক্ত আরব আমিরাত) শাবান মাসের সমাপ্তি সূচক চাঁদের ছবি ধারণ করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার জানিয়েছে, ১৪৪৭ হিজরির শাবান মাসের শেষ চাঁদ আবুধাবি থেকে আলোকচিত্রে ধারণ করা হয়েছে।
সেন্টারের অধিভুক্ত খাতম অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে (আমিরাত সময়) চাঁদের ছবি তোলে। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব ছিল ১৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি এবং চাঁদের বয়স ছিল ঋণাত্মক ৩৩ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট।
উন্নত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই চাঁদের ছবি ধারণ করা হয়। চাঁদ দেখার পদ্ধতি আরও নিখুঁত করা এবং চান্দ্র পঞ্জিকার হিসাব নির্ভুল করতে চলমান গবেষণার অংশ হিসেবেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানায় পর্যবেক্ষক কর্তৃপক্ষ।
এদিকে, রমজান মাসের চাঁদ দেখার জন্য দেশটির বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইউএই কাউন্সিল ফর ফতোয়া। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সন্ধ্যায় আবুধাবির ঐতিহাসিক স্থাপনা কাসর আল হোসন–এ সন্ধ্যা ৬টায় চাঁদ দেখা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
কমিটির সভাপতি শায়খ আবদুল্লাহ বিন শায়খ আল মাহফুজ বিন বায়্যাহ এবং উপস্থিত থাকবেন ড. ওমর হাবতুর আল দারেই। মাগরিবের নামাজের পর বিভিন্ন মানমন্দির থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সাধারণ মানুষের জমা দেওয়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে রমজান মাস শুরুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।
চাঁদ দেখার সুন্নতি ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করতে বাসিন্দাদের কাউন্সিলের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চাঁদ দেখার তথ্য জমা দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে।
অন্যদিকে, সৌদি আরবের (সৌদি আরব) সর্বোচ্চ আদালতও দেশটির মুসলমানদের প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, অর্থাৎ ১৪৪৭ হিজরির শাবান মাসের ২৯ তম দিনে রমজানের চাঁদ দেখার আহ্বান জানিয়েছে।
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের বহু শহরে এদিন সূর্যাস্তের আগেই চাঁদ অস্ত যাবে। ফলে খালি চোখে চাঁদ দেখা একেবারেই অসম্ভব হবে। সংস্থাটির তথ্য বলছে, আরব আমিরাতের আবুধাবিতে সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেই চাঁদ অস্ত যাবে। একইভাবে সৌদি আরবের রিয়াদে সূর্যাস্তের ৩৭ সেকেন্ড আগে চাঁদ ডুবে যাবে।৭ মিনিট আগে
