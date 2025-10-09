Ajker Patrika
প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পরই গাজা পুনর্নির্মাণ করা হবে: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ১২
মস্কোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে লক্ষ্য করে ট্রাম্প ভারতের প্রতি সমালোচনা বাড়িয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত
মস্কোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে লক্ষ্য করে ট্রাম্প ভারতের প্রতি সমালোচনা বাড়িয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর অঞ্চলটিকে পুনর্নির্মাণ করা হবে। যাতে সেখানে মানুষ ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে। এর আগে, ট্রাম্প নিজেই গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপের চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন।

মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম ফক্স নিউজের শন হ্যানিটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘শান্তি চুক্তির প্রথম ধাপ শেষ হওয়ার পর মানুষ একে অপরের সঙ্গে ভালোভাবে চলাফেরা করবে এবং গাজা পুনর্নির্মাণ হবে।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, তখন এক ভিন্ন পৃথিবী তৈরি হবে এবং গাজার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হবে। তিনি বলেন, ‘গাজা আমাদের বিশ্বাসে অনেক বেশি নিরাপদ জায়গায় পরিণত হবে। এটি আবার গড়ে উঠবে। আশপাশের দেশগুলোও গাজা পুনর্গঠনে সহায়তা করবে, কারণ তাদের বিপুল সম্পদ রয়েছে এবং তারা এটি ঘটতে দেখতে চায়।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি ভীষণ আত্মবিশ্বাসী যে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।’

এর আগে ট্রাম্প জানান, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধে প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে হামাস ও ইসরায়েল। এমনকি তারা এ বিষয়ে একটি চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, ইসরায়েল ও হামাস আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপে ‘স্বাক্ষর করেছে’।

ট্রাম্প লিখেছেন, ‘এটি আরব ও মুসলিম বিশ্ব, ইসরায়েল, আশপাশের সব দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি মহান দিন। আমরা কাতার, মিশর ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীদের ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন এই ঐতিহাসিক ও নজিরবিহীন ঘটনা সম্ভব করার জন্য। শান্তির দূতেরা ধন্য হোক!’

বিষয়:

গাজা উপত্যকাডোনাল্ড ট্রাম্পযুদ্ধবিরতিফিলিস্তিনইসরায়েল
ধর্ষণের আলামত নষ্ট, ধুনট থানার সাবেক ওসির বিরুদ্ধে পরোয়ানা

হিমাগারে ডেকে নির্যাতন: রাজশাহীতে আ.লীগ নেতার তিন ছেলে-মেয়ের জামিন, পুলিশের ‘দুর্বল’ ভূমিকা

ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

যাদের একাধিক দেশের পাসপোর্ট আছে, তারাই অন্যদের সেফ এক্সিটের তালিকা করে: আসিফ

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

