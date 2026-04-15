Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান, লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র-ইরান দ্বিতীয় দফা আলোচনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ০৩
ইরানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান, লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র-ইরান দ্বিতীয় দফা আলোচনা
বিমানবন্দরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে অভ্যর্থনা জানা ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। ছবি: ইরান সরকার

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক আলোচনা শুরুর প্রচেষ্টায় একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল নিয়ে ইরানে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে মধ্যস্থতার অংশ হিসেবে এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আল জাজিরাকে নিশ্চিত করেছে ইরানি সূত্রগুলো।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আইআরআইবি জানিয়েছে, ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের নেতৃত্বাধীন এই উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে তেহরানে গেছে। মূলত দুই দেশের মধ্যে দ্বিতীয় দফার আলোচনার পথ সুগম করতেই এই সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আইআরআইবি নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় দফার এই বহুল প্রতীক্ষিত আলোচনা কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

এর আগে গত শনিবার ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম দফার আলোচনা কোনো সুনির্দিষ্ট চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছিল। এরপর ইরানের ওপর মার্কিন নৌ অবরোধ এবং তেহরানের পাল্টা হুঁশিয়ারিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বর্তমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে পাকিস্তানের এই প্রচেষ্ঠাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিষয়:

পাকিস্তানমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রযুদ্ধবিরতিইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

সম্পর্কিত

ট্রাম্পকে ভোট দিয়ে বিপাকে আরব-আমেরিকানরা

ইরানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান, লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র-ইরান দ্বিতীয় দফা আলোচনা

ইরানে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান, লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র-ইরান দ্বিতীয় দফা আলোচনা

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে: মার্কিন কর্মকর্তা

টাইম-এর ১০০ প্রভাবশালীর তালিকায় তারেক রহমান