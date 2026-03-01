ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলে নিহত ৮

ইরানের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে জেরুজালেমে অন্তত ছয়জন নিহত এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। আজ রোববার স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট। মধ্য ইসরায়েলের আরেকটি স্থানেও ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার খবর পাওয়া গেছে।
ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক অভিযান ‘অপারেশন রোরিং লায়ন’-এর দ্বিতীয় দিনে এই পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটল। জেরুজালেমে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার পরপরই জাতীয় জরুরি সেবা মাগেন ডেভিড অ্যাডমের (এমডিএ) প্রায় ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, হোম ফ্রন্ট কমান্ডের উদ্ধারকারী দল এবং অসংখ্য চিকিৎসাকর্মী আহতদের উদ্ধারে কাজ করছেন। গুরুতর আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার জন্য হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হচ্ছে।
এদিকে আজ সকালে ইসরায়েলজুড়ে প্রথম দফা সাইরেন বাজার সময় ‘সেফ রুমে’ যাওয়ার পথে ৬০ বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। ইচিলভ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ জানিয়েছে, সাইরেন শুনে দৌড়ে সেফ রুমে যাওয়ার সময় ওই নারীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে কৃত্রিমভাবে শ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ছাড়া বেত শেমেশ এলাকায় ‘হাইওয়ে ৩৮’-এর কাছেও একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছে এমডিএ। তবে সেখানে কেউ গুরুতর আহত হননি এবং কাউকে হাসপাতালেও নিতে হয়নি।
ইসরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ‘অপারেশন রোরিং লায়ন’ শুরু হওয়ার পর থেকে মোট ৪৫৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এমডিএ জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রের সরাসরি আঘাত ছাড়াও সাইরেন শুনে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে গিয়ে দৌড়াদৌড়ির সময় অনেকে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ইরানি ড্রোনের আঘাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনিসহ এই দেশে হামলায় প্রাণহানি বেড়ে তিনজন হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৫৮ জন। তবে তাদের আঘাত গুরুতর নয়।৩১ মিনিট আগে
সাইপ্রাসের দিকে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়নি বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন, ইরান থেকে দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সাইপ্রাসের দিকে ছোড়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহতের খবরে ক্ষোভ ও শোকে ফেটে পড়েছে ভারত অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের শিয়া সম্প্রদায়। মার্কিন ও ইসরায়েলি যৌথ বিমান হামলায় খামেনির ‘শাহাদাত’-এর খবর পৌঁছানোর পর রোববার উপত্যকার রাজপথে নেমে আসেন হাজার হাজার মানুষ। শ্রীনগরের ঐতিহাসিক লাল চকসহ বিভিন্ন১ ঘণ্টা আগে
ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আগে থেকেই দেশটির খনিজ তেল নিয়ে আলোচনা চলছে। হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর জ্বালানি তেলের দাম নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা। ইরানের তেলের মজুত কত, তা নিয়েও চলছে আলোচনা।১ ঘণ্টা আগে