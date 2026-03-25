ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে আরও ১৬৩ কর্মীকে সরিয়ে নিল রাশিয়া

ইরানের বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আরও ১৬৩ জন কর্মীকে সরিয়ে নিয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটম। রুশ সংবাদ সংস্থা আরআইএ আজ বুধবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত মাসে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই সেখানে নির্মাণকাজ স্থগিত রেখেছে রাশিয়া।
রোসাটম প্রধান আলেক্সি লিখাচেভ জানিয়েছেন, নতুন করে ১৬৩ কর্মীকে সরিয়ে নেওয়ার পর বুশেহরে এখনো প্রায় ৩০০ জন কর্মী আছেন। তবে প্রয়োজনে আরও কিছু কর্মীকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বুশেহর পারমাণবিক কেন্দ্রটি রাশিয়ার সহায়তায় নির্মিত এবং রোসাটম সেখানে আরও অতিরিক্ত কয়েকটি ইউনিট তৈরির কাজ করছিল। কিন্তু গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করার পর থেকেই প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।
আলেক্সি লিখাচেভ বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে’ বলে বর্ণনা করেছেন। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) একটি ক্ষেপণাস্ত্র বুশেহর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সীমানার ভেতরে আঘাত হেনেছে। যদিও এই হামলায় কোনো হতাহত বা তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর মতো ঘটনা ঘটেনি, তবে এটি ছিল সেখানে গত কয়েক দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো হামলার ঘটনা। এর আগে গত ১৭ মার্চও একই ধরনের হামলা হয়েছিল।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বুশেহরে রুশ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা কমিয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা হচ্ছে জানিয়েছেন লিখাচেভ। শেষ পর্যন্ত সেখানে মাত্র কয়েক ডজন কর্মী রাখা হতে পারে, যাঁরা মূলত যন্ত্রপাতির তদারকি এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি নজরদারি চালিয়ে যাবেন। তিনি আরও জানান, এই কর্মীদের সরিয়ে নেওয়ার রুট বা পথ সম্পর্কে গোয়েন্দা চ্যানেলের মাধ্যমে ইসরায়েল ও মার্কিন নেতৃত্বকে আগেভাগেই অবহিত করা হয়েছে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ১৫ দফার শান্তি পরিকল্পনা পাওয়ার বিষয়টি অবশেষে নিশ্চিত করেছে তেহরান। তবে এই পরিকল্পনাকে ‘অত্যন্ত কঠিন ও অযৌক্তিক’ বলে অভিহিত করেছে দেশটির একটি উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক সূত্র। আজ বুধবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরাকে সূত্রটি এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
তুরস্ক ও ব্রিটেনের মধ্যে কয়েক বিলিয়ন পাউন্ডের একটি বিশাল প্রশিক্ষণ ও সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত বছর স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির ধারাবাহিকতায় আজ বুধবার ৮ বিলিয়ন পাউন্ডের (প্রায় ১০.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) নতুন চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তির আওতায় যুক্তরাজ্য থেকে ২০টি ইউরোফাইটার টাইফুন...১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কৌশলগত অবস্থান নতুন করে আলোচনায় এসেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইরানকে নিরস্ত বা দুর্বল না করা পর্যন্ত এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—এমন ধারণা এখন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, বিশেষ করে, উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। তেহরান জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় বসা এই মুহূর্তে ‘যৌক্তিক’ নয়। আজ বুধবার ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ একটি কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে