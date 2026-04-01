Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

বাগদাদে মার্কিন নারী সাংবাদিক অপহৃত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন সাংবাদিক শেলি কিটলসন। ছবি: সংগৃহীত

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের একটি হোটেলের সামনে থেকে শেলি কিটলসন নামে একজন মার্কিন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিককে অপহরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলের এই ঘটনায় ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজধানীজুড়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) জানিয়েছে, এই অপহরণের ঘটনায় এক সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে, যার সঙ্গে ইরান-সংশ্লিষ্ট মিলিশিয়া গোষ্ঠী ‘কাতায়িব হিজবুল্লাহ’-এর সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।

সাংবাদিক কিটলসন দীর্ঘ সময় ধরে আল-মনিটর, ফরেন পলিসি, বিবিসি এবং পলিটিকোর মতো বিশ্বখ্যাত সংবাদমাধ্যমের হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করছিলেন।

শেলি কিটলসনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন’স মিডিয়া ফাউন্ডেশন (আইডব্লিউএমএফ)। সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট এলিসা লিস মুনোজ এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা শেলির নিরাপত্তা ও শারীরিক অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত। তিনি একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে সত্য তুলে ধরছিলেন। তার বর্তমান অবস্থান এখনো অজানা।’

ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, অপহরণকারীদের অবস্থান শনাক্ত করতে তারা বাগদাদের বিভিন্ন স্পর্শকাতর পয়েন্টে অভিযান পরিচালনা করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইরাকে পশ্চিমা নাগরিকদের ওপর এই ধরনের হামলার ঘটনায় ওই অঞ্চলে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ওয়াশিংটন এই সাংবাদিককে দ্রুত ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারে ইরাক সরকারের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যইরাকসাংবাদিকঅপহরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

