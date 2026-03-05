ইরান জুড়ে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি স্থাপনায় হামলা, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র আক্রান্ত ১৩ দফায়

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের ৩ হাজার ৬০০ টির বেশি বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তেহরান। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, চলমান হামলায় ইরানের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো ১৩ দফায় আক্রান্ত হয়েছে।
কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ইরান সরকারের করা পোস্টের বরাত দিয়ে ইরানি রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, ইরানের ৩ হাজার ৬৪৩টি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী। এর মধ্যে ৩ হাজার ৯০টি বেসামরিক বাড়িঘর, ৫২৮টি বাণিজ্যিক কেন্দ্র, ১৩টি চিকিৎসাসেবাকেন্দ্র এবং নয়টি রেড ক্রিসেন্ট সেন্টার।
ইরানের সরকার বলেছে, দেশটির খাতাম হাসপাতাল, গান্ধী হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র আক্রান্ত হয়েছে। এসব হামলায় কিছু রোগী আহত হয়েছেন। হামলায় বালিয়াসর বার্ন হাসপাতাল একেবারে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।
এদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেছেন, চলমান সংঘাতে ইরানের ১৩টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে হামলা হয়েছে। এ ছাড়া লেবাননে আক্রান্ত হয়েছে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। তিনি অবশ্য হামলার জন্য কে দায়ী, তা উল্লেখ করেননি।
ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে একটি মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভয়াবহ হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন এখনো তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। হামলাটি সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সামরিক অভিযানের প্রথম দিকে ঘটে এবং এতে বিপুলসংখ্যক শিশু নিহত হয়।৩৫ মিনিট আগে
কুর্দিদের অধিকাংশই সুন্নি মুসলিম। তবে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে ভাষার বিভিন্ন উপভাষার প্রচলন রয়েছে। পশ্চিম ইরানের কুর্দি অঞ্চলগুলো দীর্ঘদিন ধরেই স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা এবং অধিকতর নাগরিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে২ ঘণ্টা আগে
আজ থেকে ৩০ বছর আগে ১৯৯৪ সালে প্রয়াত হয়েছেন বলকান অঞ্চলের রহস্যময় অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা বাবা ভাঙ্গা। কিন্তু তাঁর একটি পুরোনো ভবিষ্যদ্বাণী আবারও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ২০২৬ সাল তথা চলতি বছরে বিশ্বরাজনীতি বড় ধরনের অস্থিরতার মুখে পড়তে পারে।২ ঘণ্টা আগে
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্য রাষ্ট্র সাইপ্রাসের সুরক্ষায় একাধিক ইউরোপীয় দেশ তাদের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাইপ্রাসে অবস্থিত একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।২ ঘণ্টা আগে