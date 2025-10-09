Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৫৫
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে কিং আব্দুল্লাহ ফিন্যান্সিয়াল সেন্টার। ছবি: এএফপি
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে কিং আব্দুল্লাহ ফিন্যান্সিয়াল সেন্টার। ছবি: এএফপি

সৌদি আরব ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ১০ বিলিয়ন ডলারের সার্বভৌম ঋণ নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে। এটি দেশটির অর্থনৈতিক রূপান্তর পরিকল্পনার তহবিল সংগ্রহের অংশ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, ঋণের বিষয়টি এখনো আলোচনার পর্যায়ে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সৌদি আরব মূলত বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে আসছে। বন্ড খোলাবাজারে লেনদেনযোগ্য হলেও সার্বভৌম ঋণ নয় এবং এর শর্তাবলি ব্যক্তিগত হতে পারে। দেশটি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে তেলনির্ভর অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করার জন্য ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করছে। তবে বড় প্রকল্পে বিদেশি বিনিয়োগের আগ্রহ কম হওয়ার কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। এর মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতের নগরী নিওম।

সৌদি অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে জ্বালানির দামও একটি সমস্যা। আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্টের দাম বুধবার ৬৬ দশমিক ২২ ডলারে ব্যারেলপ্রতি ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে। দামের পতনের পেছনে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড তেলের উৎপাদন এবং সৌদি আরবের নেতৃত্বে ওপেক প্লাস জোটের তেল উৎপাদন বৃদ্ধি। জোটের এই উদ্যোগে তাদের ‘ধোঁকাবাজ’ দেশগুলোকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য রয়েছে, যারা নিজেদের কোটা অতিক্রম করে তেল উৎপাদন করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি সৌদি আরবকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

তারপরও সৌদি আরবের বড় প্রকল্পের জন্য তহবিল কমতে শুরু করেছে। নিওম নগরী দেড় ট্রিলিয়ন ডলারের প্রকল্প হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এটি নিউইয়র্ক সিটির চেয়ে ৩৩ গুণ বড় এবং এতে ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ ‘দ্য লাইন’ নামে একটি কাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেখানে শহর গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫ লাখ মানুষ শহরে বসবাস করবে; কিন্তু এখন আশা করা হচ্ছে ৩ লাখের কম মানুষ বসবাস করবে এবং পুরো দৈর্ঘ্যের মধ্যে মাত্র ২ দশমিক ৪ কিলোমিটার অংশ ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

সৌদি আরবের ব্যয় সংকোচনের আরও ইঙ্গিত রয়েছে। বিদেশি পরামর্শক সংস্থাগুলো হায়ারিং কমাচ্ছে। দেশটি দারিদ্র্যসীমার মধ্যে না থাকলেও পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের গভর্নর ইয়াসির আল-রুমায়্যান বলছেন, এখন তারা দেশীয় বাজারে আরও মনোযোগ দেবে। বাজেট ঘাটতি বাড়ছে এবং ২০২৫ সালে জিডিপির ৫ দশমিক ৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঘাটতি পূরণের জন্য সৌদি আরব ঋণের ওপর নির্ভর করছে এবং বিনিয়োগকারীরা এতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। দেশটির মোট ঋণ জিডিপির ৩০ শতাংশ, যা অন্যান্য জি২০ অর্থনীতির তুলনায় কম। বিশ্ববাজারে ঋণের খরচ প্রায়ই ইউএস ট্রেজারি রিটার্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গালফ রাষ্ট্রগুলোর জন্য সৌদি আরবের ঋণের খরচ কমেছে। ফলে আরও ঋণ নেওয়া এখন কম ব্যয়সাপেক্ষ।

বিষয়:

ঋণডলারব্যাংকসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

৯ গোলের দুঃস্বপ্ন থেকে মশার যন্ত্রণা, বাংলাদেশ-হংকং লড়াইয়ে আরও যা ঘটেছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

পাকিস্তানের ‘জাফর এক্সপ্রেস’ পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ট্রেন!

ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

ফার্মগেটে হলিক্রস কলেজ ও চার্চের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

যাদের একাধিক দেশের পাসপোর্ট আছে, তারাই অন্যদের সেফ এক্সিটের তালিকা করে: আসিফ

যাদের একাধিক দেশের পাসপোর্ট আছে, তারাই অন্যদের সেফ এক্সিটের তালিকা করে: আসিফ

সম্পর্কিত

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

জীবিত ২০ ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে ২ হাজার ফিলিস্তিনি মুক্তির প্রত্যাশা হামাসের

জীবিত ২০ ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে ২ হাজার ফিলিস্তিনি মুক্তির প্রত্যাশা হামাসের