গাজা শান্তি আলোচনায় থাকছেন ট্রাম্পের জামাতা কুশনার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ফিলিস্তিনের গাজায় শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আজ বুধবার মিসরে ইসরায়েল ও হামাসের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় যোগ দেবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
আলোচনা সম্পর্কে অবগত ফিলিস্তিনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, গাজায় শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের পরোক্ষ আলোচনা কোনো ‘বাস্তব অগ্রগতি’ ছাড়াই শেষ হওয়ার পর আজকের আলোচনায় অংশ নিতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।
গতকাল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ট্রাম্প বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসতে পারে—এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ‘ইসরায়েল যুদ্ধের লক্ষ্য পূরণে কাজ চালিয়ে যাবে। সব ইসরায়েলি অপহৃতকে ফেরত আনা, হামাসের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা এবং গাজা আর কখনো ইসরায়েলের জন্য হুমকি হবে না—এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।’
শান্তি আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, উইটকফ ও কুশনারের গতকাল সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে পরদিন আজ মিসরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মূল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানিও আলোচনায় যোগ দেবেন।
ওই কর্মকর্তা জানান, আল-থানির উপস্থিতির উদ্দেশ্য হলো—গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা ও জিম্মি মুক্তি চুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাঁর সঙ্গে তুরস্কের গোয়েন্দাপ্রধানেরও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে শান্তি আলোচনা সম্পর্কে ফিলিস্তিনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, মূলত পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। ১. স্থায়ী যুদ্ধবিরতি; ২. হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি; ৩. গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার; ৪. মানবিক সহায়তা সরবরাহের ব্যবস্থা এবং ৫. যুদ্ধের পরে অঞ্চলটির শাসনব্যবস্থা।
ফিলিস্তিনের গাজায় শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে আজ বুধবার মিসরে ইসরায়েল ও হামাসের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় যোগ দেবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
আলোচনা সম্পর্কে অবগত ফিলিস্তিনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, গাজায় শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের পরোক্ষ আলোচনা কোনো ‘বাস্তব অগ্রগতি’ ছাড়াই শেষ হওয়ার পর আজকের আলোচনায় অংশ নিতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।
গতকাল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ট্রাম্প বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসতে পারে—এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ‘ইসরায়েল যুদ্ধের লক্ষ্য পূরণে কাজ চালিয়ে যাবে। সব ইসরায়েলি অপহৃতকে ফেরত আনা, হামাসের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা এবং গাজা আর কখনো ইসরায়েলের জন্য হুমকি হবে না—এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।’
শান্তি আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, উইটকফ ও কুশনারের গতকাল সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে পরদিন আজ মিসরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মূল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল-থানিও আলোচনায় যোগ দেবেন।
ওই কর্মকর্তা জানান, আল-থানির উপস্থিতির উদ্দেশ্য হলো—গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা ও জিম্মি মুক্তি চুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাঁর সঙ্গে তুরস্কের গোয়েন্দাপ্রধানেরও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে শান্তি আলোচনা সম্পর্কে ফিলিস্তিনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, মূলত পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। ১. স্থায়ী যুদ্ধবিরতি; ২. হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি; ৩. গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার; ৪. মানবিক সহায়তা সরবরাহের ব্যবস্থা এবং ৫. যুদ্ধের পরে অঞ্চলটির শাসনব্যবস্থা।
এশিয়ার ‘লাস ভেগাস’ নামে পরিচিত চীনের ম্যাকাও। ২০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রমোদ নগরী লাস ভেগাসকে হারিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম জুয়া কেন্দ্র পরিচয়টি নিজের করে নেয় ম্যাকাও। জুয়া, ভোজন বিলাস, বিনোদন ও নৈশ-প্রমোদে জমজমাট এই আলোকিত নগরী। চীন, হংকং ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ পাড়ায় ভীড় লেগে থাকে পর্যটকদের...২০ মিনিট আগে
এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা মে মুর ২০২১ সালে ৮৮ বছর বয়সে মারা যান। সে বছরই তাঁর পরিবার জনসন অ্যান্ড জনসনের বিরুদ্ধে মামলা করে। অভিযোগে বলা হয়, কোম্পানিটির তৈরি বেবি পাউডারে অ্যাসবেস্টস নামের ক্ষতিকর তন্তু ছিল, যা তাঁর বিরল মেসোথেলিওমা ক্যানসারের কারণ।১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার ওরাকজাই জেলায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানোর সময় ১১ জন সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর)।২ ঘণ্টা আগে
দাম্পত্য কলহের জেরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লাইভে এসে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এক যুবক। এদিকে স্ত্রী বলছেন, তাঁর স্বামী নাটক করছেন। এর আগেও এমন করেছেন। ভারতের কর্ণাটকের জয়ানগর থানায় ঘটেছে এই ঘটনা। এনডিটিভির প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে