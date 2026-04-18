৪৭ দিন পর হরমুজ প্রণালি পার হলো বিশালাকায় প্রমোদতরি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৪৭ দিন পর হরমুজ প্রণালি পার হলো বিশালাকায় প্রমোদতরি
প্রমোদতরি ‘সেলেস্টিয়াল ডিসকভারি’। ছবি: সংগৃহীত

হরমুজ প্রণালি পার হলো মাল্টার পতাকাবাহী প্রমোদতরি ‘সেলেস্টিয়াল ডিসকভারি’। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ (ক্রুজ লাইনার) বিশ্বের অন্যতম স্পর্শকাতর জলপথ হরমুজ প্রণালি সফলভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হলো।

আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা মেরিন ট্রাফিক-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

জানা গেছে, গত মার্চ মাসের শুরু থেকেই জাহাজটি দুবাই বন্দরে আটকা পড়ে ছিল। পারস্য উপসাগরে নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা এবং যুদ্ধের উত্তেজনার কারণে প্রমোদতরিটির যাত্রা বারবার ব্যাহত হয়। দুবাই বন্দরে দীর্ঘ ৪৭ দিন বিরতির পর অবশেষে গতকাল শুক্রবার জাহাজটি তার সমুদ্রযাত্রা শুরু করার সবুজ সংকেত পায়।

মেরিন ট্রাফিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রমোদতরি হলেও বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এটি কোনো যাত্রী ছাড়াই হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে। মূলত ক্রু মেম্বারদের নিয়ে জাহাজটি দুবাই থেকে ওমানের মাস্কাটের উদ্দেশে রওনা দেয়। আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় প্রমোদতরিগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, এই সফল ট্রানজিট সেই ভয় কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শুক্রবার সফলভাবে হরমুজ প্রণালি পার করার পর জাহাজটি এখন ওমান উপসাগর দিয়ে মাস্কাট বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মেরিন ট্রাফিকের তথ্যমতে, আজ (শনিবার) বিকেলের মধ্যেই জাহাজটি মাস্কাটে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হরমুজ প্রণালি হলো বিশ্বের তেল ও পণ্য পরিবহনের অন্যতম প্রধান ধমনি। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই পথে যাত্রীবাহী জাহাজের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেলেস্টিয়াল ডিসকভারির এই যাত্রা আন্তর্জাতিক জলপথে পর্যটন এবং যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলে স্বাভাবিকতা ফেরার একটি বড় সংকেত। তবে পর্যটন বিশ্লেষকদের মতে, পুরোপুরিভাবে সাধারণ পর্যটকদের নিয়ে এই পথে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে।

