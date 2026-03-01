ওমান উপসাগরে ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

ইরানের একটি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার দাবি করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাদের বাহিনীর হামলায় ‘জামারান-ক্লাস’ করভেট (ছোট যুদ্ধজাহাজ) নামে ইরানি নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে।
সেন্টকমের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, জামারান-ক্লাস করভেটটি বর্তমানে দক্ষিণ ইরানের চাবাহার বন্দরের একটি জেটিতে ওমান উপসাগরের তলদেশে তলিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন বাহিনী তাদের ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’র অংশ হিসেবে এই হামলা চালায়।
হামলার পরপরই এক বার্তায় সেন্টকম ইরানের সশস্ত্র বাহিনী, আইআরজিসি ও পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে বলেছে—আপনাদের অস্ত্র জমা দিন এবং জাহাজ ত্যাগ করুন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগের দেওয়া বার্তার সূত্র ধরে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
ইরানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ‘মৌজ’ ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত এই জামারান-ক্লাস জাহাজগুলো প্রায় ১ হাজার ৫০০ টন ওজনের। এগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে, আকাশে এবং সাবমেরিনবিরোধী যুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে পরিচিত। ২০১০ সালে এই শ্রেণির প্রথম জাহাজ ইরানি নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছিল।
মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরানের কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও মিসাইল লঞ্চিং সাইটগুলোকে লক্ষ্য করে চালানো প্রাথমিক হামলার সময় জাহাজটি লক্ষ্যবস্তু করা হয়। তবে এ ঘটনায় কতজন ইরানি নাবিক হতাহত হয়েছেন, সে বিষয়ে তেহরানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনির ‘মৃত্যু’ হয়েছে উল্লেখ করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাসিত ইরানি রাজপুত্র রেজা পাহলভি। বাংলাদেশ সময় রোববার (১ মার্চ) সন্ধ্যার পর এক্স-এ দেওয়া এক দীর্ঘ বার্তায় তিনি প্রয়াত খামেনিকে ইরানি পুরাণের কুখ্যাত অত্যাচারী রাজা ‘জাহাক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।১১ মিনিট আগে
ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর পর এই প্রথম মার্কিন বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রাণহানির খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন সৈন্য নিহত হয়েছেন।১৭ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার জবাবে এবার সরাসরি মার্কিন বিমানবাহী রণতরি (এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার) ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনে হামলা চালানোর দাবি করেছে তেহরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানানো হয়েছে, ইরানের বিশেষ বাহিনী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এই রণতরি লক্ষ্য করে চারটি...১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি জানিয়েছেন, সবকিছু সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী চলছে এবং আগামী এক বা দুই দিনের মধ্যেই নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হতে পারেন।১ ঘণ্টা আগে