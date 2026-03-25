যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ইরানের কাছে পৌঁছে দিয়েছে পাকিস্তান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাত থামাতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জন করেছে পাকিস্তান। নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা নিশ্চিত করেছে, ওয়াশিংটনের দেওয়া যুদ্ধবিরতির চূড়ান্ত শর্তাবলি ইতিমধ্যে তেহরানের কাছে হস্তান্তর করেছে ইসলামাবাদ।
আল জাজিরার সাংবাদিক ওসামা বিন জাভেদ বলেছেন, ‘পাকিস্তানের কয়েকটি আল জাজিরাকে জানিয়েছে—ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে একটি নথি দেওয়া হয়েছিল। সেই নথিটি পাকিস্তান ইতিমধ্যে ইরানের কাছে উপস্থাপন করেছে। এখন কেবল তেহরানের পক্ষ থেকে জবাবের অপেক্ষা করা হচ্ছে।’
সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পাকিস্তান সরকারের আয়োজনে ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি সরাসরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। এমন খবরও বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে।
এর আগে গত সোমবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ইরানের সঙ্গে তাঁর প্রশাসনের ‘ফলপ্রসূ আলোচনা’ হয়েছে এবং তিনি পাঁচ দিনের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও ইরান প্রথমে সরাসরি আলোচনার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল, তবে পাকিস্তানের মাধ্যমে এই লিখিত নথি হস্তান্তরের খবরটি সেই আলোচনার পর্দার পেছনের তৎপরতাকে স্পষ্ট করে তুলল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার দাবি করেছেন ইরানের সঙ্গে তাঁর 'ফলপ্রসূ আলোচনা' হয়েছে। আজ আবার আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাকিস্তানের মাধ্যমে ইরানি নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
