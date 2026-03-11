Ajker Patrika
কানাডায় মার্কিন কনস্যুলেটে গুলি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কানাডার টরন্টোতে অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেট ভবনে আজ মঙ্গলবার ভোরে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। টরন্টো পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় ভোর ৫টা ২৯ মিনিটের দিকে ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউতে অবস্থিত কনস্যুলেট লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও কূটনৈতিকপাড়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

টরন্টো পুলিশের ডেপুটি চিফ ফ্রাঙ্ক বারেডো জানিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও ভিডিও ফুটেজ অনুযায়ী একটি সাদা রঙের হোন্ডা সিআরভি গাড়ি কনস্যুলেটের সামনে থামে। গাড়ি থেকে দুই ব্যক্তি নেমে হ্যান্ডগান দিয়ে ভবন লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে দ্রুত দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন গাড়িটির ছবি প্রকাশ করেছে। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ এ ঘটনাকে একটি ‘জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু’ হিসেবে তদন্ত করছে এবং এর পেছনে কোনো সন্ত্রাসবাদী যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ঘটনাটি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের একটি অংশ হতে পারে। কেবল কানাডাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আমেরিকান ও ইহুদি লক্ষ্যবস্তুতে হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গত রবিবার (৮ মার্চ) নরওয়ের অসলোতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সামনে একটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। নরওয়ে পুলিশ একে ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ হিসেবে অভিহিত করেছে এবং এর সঙ্গে ইরান যুদ্ধের যোগসূত্র খুঁজছে।

এদিকে গত এক সপ্তাহে টরন্টো এলাকার তিনটি পৃথক সিনাগগে (ইহুদি উপাসনালয়) গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। শারি শোমাইম ও বিএওয়াইটি সিনাগগের দরজায় গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

গতকাল সোমবার ইরানি সরকারের কট্টর সমালোচক এক ইরানি-কানাডিয়ান নাগরিকের টরন্টোস্থ বক্সিং জিমেও গুলি চালানো হয়।

