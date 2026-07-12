Ajker Patrika
En
মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজে জাহাজে হামলা: ১০ ভারতীয় নাবিক উদ্ধার, নিখোঁজ ১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ১৩: ২৬
হরমুজে জাহাজে হামলা: ১০ ভারতীয় নাবিক উদ্ধার, নিখোঁজ ১
হরমুজ প্রণালিতে হামলার পর একটি জাহাজ থেকে ১১ জন ভারতীয় নিখোঁজ হন। তাদের মধ্যে এখনো একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ছবি: সংগৃহীত

ওমান উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালিতে সাইপ্রাসের পতাকাবাহী একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানি হামলার পর ১ ভারতীয় নাগরিক নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, হামলার পর জিএফএস গ্যালাক্সি নামের জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। প্রাণ বাঁচাতে জাহাজটির ক্রুরা প্রাণ বাঁচাতে পানিতে লাফিয়ে পড়েন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, জাহাজটিতে ১১ জন ভারতীয় নাবিক ছিল। এর মধ্যে ১০ জনকে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও একজন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ভারত সরকার।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ (রোববার) ওমান উপকূলের কাছে বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সির ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা। জাহাজে থাকা ১১ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ১০ জনকে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে, তবে ১ জন ভারতীয় নাগরিক এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

এর আগে, গত জুন মাসের শুরুর দিকে—ওমান উপকূলের কাছে পালাউয়ের পতাকাবাহী একটি জাহাজে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর ৩ ভারতীয় নাবিক নিখোঁজ হয়েছিলেন। সেই তিন ভারতীয় নাবিকের সবাই নিহত হন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানায়, তারা তেলবাহী ট্যাংকার এমটি সেট্টেবেলোতে হামলা চালায়। তাদের অভিযোগ, ট্যাংকারটি ওমান উপকূলের কাছে হরমুজ প্রণালির বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের বসানো অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ট্যাংকারে মার্কিন হামলায় নিখোঁজ ৩ ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেনট্যাংকারে মার্কিন হামলায় নিখোঁজ ৩ ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন

সে সময় ফরওয়ার্ড সি–মেনস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ার (এফএসইউআই) সাধারণ সম্পাদক মনোজ যাদব সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, ‘আমরা জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হইনি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দুইজন মারা গেছেন, আর প্রধান প্রকৌশলী এখনও নিখোঁজ হিসেবে আছেন।’

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই হামলার কড়া নিন্দা জানিয়ে বলেছিল, ‘আমরা ওমান উপকূলের কাছে বাণিজ্যিক জাহাজ সেট্টেবেলোতে আজকের এই হামলার নিন্দা জানাই। জাহাজটিতে থাকা ২৪ জন ভারতীয় ক্রুর মধ্যে এখন পর্যন্ত ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৩ জন ভারতীয় নিখোঁজ বলে জানা যাচ্ছে। ওমানে আমাদের দূতাবাস পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং চলমান অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে ওমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সমন্বয় করছে।’

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতিতে তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। তারা বলেছে, ‘এই অঞ্চলে জাহাজ চলাচলে ধারাবাহিক হামলা গভীর উদ্বেগের বিষয় এবং এটি চলমান সংঘাতের সরাসরি ফল।’ ভারত আবারও সব পক্ষকে উত্তেজনা কমাতে এবং কূটনৈতিক সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা আবারও উত্তেজনা অবিলম্বে প্রশমনের আহ্বান জানাই এবং চলমান আলোচনার সফল সমাপ্তি কামনা করি, যাতে কূটনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে পারে।’

বিষয়:

ভারতীয়নিহতভারতনাবিকওমানইরানহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত