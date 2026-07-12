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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ১৩: ২৪
ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম মারা গেছেন
সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মিত্র এবং সাউথ ক্যারোলাইনার প্রবীণ রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম মারা গেছেন। আজ রোববার স্থানীয় সময় সকালে তাঁর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক জরুরি বিবৃতিতে ৭১ বছর বয়সী এই মার্কিন রাজনীতিকের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মার্কিন সিনেটরের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত শোকবার্তায় বলা হয়েছে, গতকাল শনিবার (১১ জুলাই) সন্ধ্যায় মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম আকস্মিক অসুস্থতার পর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সিনেটর গ্রাহামের পরিবার সবার কাছে দোয়া ও প্রার্থনা কামনা করছে।

তবে তিনি ঠিক কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, সে বিষয়ে তাঁর কার্যালয় বা পরিবারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে লিন্ডসে গ্রাহাম ২০০৩ সাল থেকে মার্কিন সিনেটে সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। তিনি সমকালীন মার্কিন রাজনীতির অন্যতম প্রধান ও প্রভাবশালী এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সিনেটের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটির শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিতর্কগুলোতে তাঁর মতামত মার্কিন প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হতো।

আইন পেশার সঙ্গে যুক্ত লিন্ডসে গ্রাহাম মার্কিন বিমানবাহিনীতে একজন সামরিক আইনজীবী হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সিনেটে যোগ দেওয়ার আগে ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ) সদস্য ছিলেন এবং তারও আগে সাউথ ক্যারোলাইনার স্থানীয় আইনসভার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

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২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক প্রচারণায় তিনি ট্রাম্পের কট্টর সমালোচক ছিলেন এবং নিজেই রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন দৌড়ে অংশ নিয়েছিলেন। তবে ভোটের আগেই তিনি এই লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তী সময়ে ট্রাম্পের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সোচ্চার সমর্থকদের একজন হয়ে ওঠেন এবং রিপাবলিকান পার্টির ভেতরের ও বাইরের নীতি নির্ধারণে ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন। ট্রাম্পের বিভিন্ন রক্ষণশীল ও আন্তর্জাতিক নীতি বাস্তবায়নে গ্রাহামের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

বিষয়:

মৃত্যুডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রশোকরিপাবলিকান
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