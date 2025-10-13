Ajker Patrika
চিঠি লিখে ৭ অক্টোবর বেঁচে যাওয়া ইসরায়েলি তরুণের আত্মহত্যা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শালেভের সামনেই হত্যা করা হয় তাঁর প্রেমিকা মাপাল আদমকে। ছবি: দ্য টাইমস
ইসরায়েলের তেল আবিবের কাছে আত্মহত্যা করেছেন ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর নোভা উৎসবে বেঁচে যাওয়া তরুণ রোই শালেভ। দুই বছর আগে ৩০ বছর বয়সী এই যুবকের সামনেই তাঁর প্রেমিকা মাপাল আদম এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিলি সলোমনকে হত্যা করেছিল হামাস যোদ্ধারা। সেদিনের ক্ষত বয়ে বেড়ানো শালেভ একটি চিঠি রেখে গেছেন। এতে লেখা রয়েছে, ‘এই যন্ত্রণা আর সহ্য করা সম্ভব নয়।’

সোমবার (১৩ অক্টোবর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস জানিয়েছে, নোভা উৎসবে প্রায় ৩৭৮ জন তরুণ-তরুণী হামাস যোদ্ধাদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। আর বেঁচে গিয়েছিলেন সাড়ে তিন হাজারের বেশি মানুষ। তবে তাঁদের মানসিক আঘাত আজও অমোচনীয়। শালেভ সেদিন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একটি গাড়ির নিচে লুকিয়েছিলেন। তাঁর পাশেই নিহত হন তাঁর প্রেমিকা ও বন্ধু।

সম্প্রতি সাইপ্রাসে আয়োজন করা হয়েছিল নোভা উৎসবে বেঁচে যাওয়া তরুণ-তরুণীদের একটি পুনর্বাসন ক্যাম্প। সেখানেই শালেভের পরিচয় হয় আলেক্সান্দ্রা কোরোবকার সঙ্গে। আলেক্সান্দ্রার প্রেমিক খ্যাতিমান ডিজে মাতান কিডো এলমালেমও সেদিন তাঁর সামনেই নিহত হন।

শালেভের মৃত্যুর পর আলেক্সান্দ্রা দ্য টাইমসকে বলেছেন, ‘আমি বুঝতে পারি, কেন সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা সবাই এই যন্ত্রণার সঙ্গে একা লড়ছি। আমাদের জীবনে সময় থেমে গেছে, অথচ পৃথিবী এগিয়ে চলেছে।’

এই ট্র্যাজেডি শালেভের পরিবারেও ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বোন মায়ানও সেদিন বেঁচে ফিরেছিল। কিন্তু ছেলে-মেয়ে বেঁচে ফিরলেও তাঁদের মা সেই ঘটনার দুই সপ্তাহ পর আত্মহত্যা করেন। আলেক্সান্দ্রা বলেন, ‘শালেভের চোখ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী চোখ। সে ছিল অসীম হৃদয়ের একজন মানুষ।’

জানা গেছে, শালেভ নতুন আরেকটি সম্পর্কে ছিলেন এবং আত্মহত্যার কোনো ইঙ্গিত দেননি। তাঁর একদিন আগে আরেক নিহত তরুণ স্লাভা গিলারের মা আত্মহত্যা করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, নোভা উৎসব-সংক্রান্ত আত্মহত্যার সংখ্যা এখন ডজন ছাড়িয়ে গেছে।

এই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী হাদাস জিভি-সেলা বলেন, ‘নোভা উৎসবের বেঁচে থাকা তরুণদের মানসিক ক্ষত দৃশ্যমান নয়, কিন্তু গভীর। আত্মহত্যা কোনো দুর্বলতা নয়—এটি অসহনীয় যন্ত্রণার অবসান চাওয়ার আকুতি।’

