নিহত জিম্মিদের দেহ ফেরত দেয়নি হামাস, তাই রাফাহ সীমান্ত খোলেনি ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাজা ও মিসরের মধ্যে অবস্থিত রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং দিয়েই মূলত গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানো হয়। কিন্তু এই ক্রসিং এখনো খুলে দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি কর্মকর্তারা। এর ফলে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবিক সহায়তার প্রবাহ কমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
রয়টার্স জানিয়েছে, ক্রসিং খুলে না দেওয়ার তথ্যটি মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) তিন ইসরায়েলি কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া নতুন যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে হামাস তাদের হাতে থাকা জিম্মিদের মৃতদেহ হস্তান্তর না করায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কত দিন সীমান্ত বন্ধ থাকবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
এর আগে হামাস জানিয়েছিল, গাজার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসস্তূপের ভেতরে সব কবরস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তাই নিহত কিছু জিম্মির লাশ উদ্ধারে সময় লাগছে।
জানা গেছে, নিহত ২৪ জন জিম্মির পরিবারের সদস্যরা তাঁদের প্রিয়জনের দেহ ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। সোমবার (১৩ অক্টোবর) হামাস মাত্র চারজনের দেহ ইসরায়েলের কাছে হস্তান্তর করেছে। বাকি দেহগুলো কখন ফেরত দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট নয়।
যে চারজন নিহত জিম্মির দেহ ফেরত এসেছে, তাঁদের মধ্যে ইলুজ ও জোশির দেহ আনুষ্ঠানিকভাবে শনাক্ত করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের দ্বারা অপহৃত হওয়ার সময় এই দুই তরুণ ২০-এর কোঠায় ছিলেন।
গাই ইলুজ ইসরায়েলের নোভা মিউজিক ফেস্টিভ্যাল থেকে অপহৃত হয়েছিলেন। আর নেপালের ছাত্র বিপিন জোশি একটি বোমা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে অপহৃত হন।
ইসরায়েল জানিয়েছে, বন্দিদশায় যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ায় ইলুজ মারা যান। অন্যদিকে যুদ্ধের প্রথম দিকেই হামাসের হাতে খুন হন জোশি।
