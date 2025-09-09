Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলে প্রাচীন মিসরের রানি বেরেনিসের প্রতিকৃতিসহ বিরল স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ৩৫
ছবি: দ্য ন্যাশনাল
ছবি: দ্য ন্যাশনাল

ইসরায়েলের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা জেরুজালেমে খুঁজে পেয়েছেন এক বিরল ও ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রা। এতে খোদাই করা আছে প্রাচীন মিসরের রানি দ্বিতীয় বেরেনিসের প্রতিকৃতি। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ২ হাজার ২০০ বছর পুরোনো এই মুদ্রাটি দ্বিতীয় বেরেনিস ও তাঁর স্বামী তৃতীয় পটোলেমির শাসনামলের সময়কার।

ইসরায়েল অ্যান্টিকুইটিজ অথোরিটির কর্মকর্তা রবার্ট কুল জানিয়েছেন, গত ১০০ বছরে এ ধরনের মাত্র ১৭টি মুদ্রা পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, ‘এটি সত্যিই এক অপূর্ব মুদ্রা।’

মঙ্গলবার আমিরাতভিত্তিক দ্য ন্যাশনাল জানিয়েছে, মুদ্রাটির একপাশে দেখা যাচ্ছে রানি দ্বিতীয় বেরেনিসের প্রতিকৃতি, অন্যপাশে খোদাই করা আছে শস্যভান্ডার বা কর্নুকোপিয়া এবং দুটি তারকার চিত্র। তাতে প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা রয়েছে ‘বাসিলেইসেস’, যার অর্থ ‘রানির সম্পদ’।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই শিলালিপি ইঙ্গিত দেয় রানি দ্বিতীয় বেরেনিস নিজেও স্বাধীনভাবে শাসন করার ক্ষমতা রাখতেন।

মুদ্রাটি আবিষ্কার করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ রিভকা ল্যাংলার। দুই বছর ধরে তিনি জেরুজালেমের ‘সিটি অব ডেভিড’ এলাকায় খননকাজে যুক্ত ছিলেন। ল্যাংলার বলেন, ‘খননের মাটি ছাঁকতে ছাঁকতে হঠাৎ কিছু চকচকে জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আনন্দে সারা খননস্থলে দৌড়াতে শুরু করি।’

রবার্ট কুল জানান, দ্বিতীয় বেরেনিস ছিলেন কিরেনাইকা অঞ্চলের রানি—যা বর্তমানে লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের অংশ। পরে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই তৃতীয় পটোলেমির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এভাবেই অঞ্চলটি সমৃদ্ধ হেলেনিস্টিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয় পটোলেমি সিরিয়া আক্রমণ করলে বেরেনিস মিসরের শাসনভার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই স্বর্ণমুদ্রার আবিষ্কার শুধু প্রাচীন ইতিহাস নয়, হেলেনিস্টিক যুগে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকারও এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকেরা।

বিষয়:

মিসরসোনাজেরুজালেমআবিষ্কারইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

ইসরায়েলে প্রাচীন মিসরের রানি বেরেনিসের প্রতিকৃতিসহ বিরল স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার

ইসরায়েলে প্রাচীন মিসরের রানি বেরেনিসের প্রতিকৃতিসহ বিরল স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার

কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েলের হামলা

কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েলের হামলা

গাজা নগরী খালি করার নির্দেশ, নেতানিয়াহুর হুঁশিয়ারি—‘এটি কেবল শুরু’

গাজা নগরী খালি করার নির্দেশ, নেতানিয়াহুর হুঁশিয়ারি—‘এটি কেবল শুরু’

কে হচ্ছেন নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে আলোচনায় বালেন্দ্র শাহ

কে হচ্ছেন নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে আলোচনায় বালেন্দ্র শাহ