গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটক, একটি ছাড়া: ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার একটি ছাড়া সবকটি জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েল। ছবি: এএফপি
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার একটি ছাড়া সবকটি জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েল। ছবি: এএফপি

গাজার জন্য মানবিক সহায়তা ও কর্মীদের বহনকারী নৌযানের বহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার একটি ছাড়া সবকটি জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েল। আরেকটি জাহাজ এখনো তথাকথিত ‘সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্র’ থেকে দূরে থাকায় আটক করা হয়নি বলে জানিয়েছে দেশটি।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা তৎপরতা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে ‘হামাস-সুমুদ উসকানি’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই মানবিক নৌবহর থেকে আটক ‘সব যাত্রী সুস্থ ও নিরাপদে আছেন’ বলে দাবি করেছে দেশটি।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘হামাস-সুমুদ উসকানির সমাপ্তি ঘটেছে। হামাস-সুমুদ উসকানির কোনো নৌযানই সক্রিয় যুদ্ধাঞ্চলে প্রবেশ করতে কিংবা বৈধ নৌ অবরোধ ভাঙতে সক্ষম হয়নি। সব যাত্রী সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। তারা নিরাপদে ইসরায়েলে পৌঁছাচ্ছেন, সেখান থেকে তাঁদের ইউরোপে ফেরত পাঠানো হবে।’

ইসরায়েল আরো বলেছে, ‘এই উসকানির শেষ আরেকটি নৌযান এখনো দূরত্বে অবস্থান করছে। সেটি যদি এগিয়ে আসে, তবে সক্রিয় যুদ্ধাঞ্চলে প্রবেশ ও অবরোধ ভাঙার চেষ্টা প্রতিহত করা হবে।

ফ্লোটিলা ট্র্যাকারের তথ্য অনুযায়ী, গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় মোট নৌযান ছিল ৪৪টি। সেগুলোর মধ্যে সুইডেনের জলবায়ু ও অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ, বাংলাদেশের আলোকচিত্রশিল্পী শহিদুল আলম, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী কিংবদন্তি নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার নাতি এনকোসি জেলিভেলিল ম্যান্ডেলাসহ বিখ্যাত অনেকে রয়েছেন। ইসরায়েলের নৌ বাহিনী কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযানগুলো আটক করছে।

আল–জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথম দফায় আটক নৌযানগুলো অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। আটক ব্যক্তিদের প্রক্রিয়া শেষে উড়োজাহাজে করে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে ইসরায়েল জানিয়েছে।

গাজা থেকে ১২৯ কিলোমিটার দূরে ভূমধ্যসাগরে থাকা অবস্থায় গতকাল রাতে ফ্লোটিলায় প্রথমবারের মতো সরাসরি বাধা দেয় ইসরায়েলি বাহিনী। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সমুদ্রপথে গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ। এই নৌবহরে রয়েছে ৪০টির বেশি বেসামরিক নৌযান। বহরে প্রায় ৪৪টি নৌযানে ৫০০ মানুষ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের নাগরিকসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনজীবী, অধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও সাংবাদিক রয়েছেন।

মানবিক সহায়তাগাজা উপত্যকাআটকইসরায়েল
