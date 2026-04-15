লেবাননেও আজ রাত থেকে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি—দাবি আল মায়েদিনের

দক্ষিণ লেবাননের তায়েবেহ গ্রামে আইডিএফের হামলা। ছবি: এএফপি

লেবাননে আজ বুধবার রাত থেকে এক সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে যাচ্ছে। হিজবুল্লাহপন্থী সংবাদমাধ্যম আল মায়েদিন একজন ইরানি কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত ইরানের চাপের মুখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন ওই কর্মকর্তা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের এই যুদ্ধবিরতিটি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সাময়িক যুদ্ধবিরতির শেষ সপ্তাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দুই প্রান্তের যুদ্ধবিরতি একই সময়ে শেষ হবে।

তবে যুদ্ধবিরতির খবরটি কিছু সংবাদমাধ্যমে এলেও ইসরায়েলের চ্যানেল-১২ জানিয়েছে, তেল আবিব এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ইসরায়েলি সূত্রগুলোর দাবি, লেবাননে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাব মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ উত্থাপন করেছেন।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে আজ স্থানীয় সময় রাত ৮টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা) ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তবে চ্যানেল-১২ আরও জানিয়েছে, মন্ত্রিসভার কিছু সদস্য যুদ্ধবিরতির তীব্র বিরোধিতা করছেন। তাঁরা উল্টো বৈরুত ও লিতানি নদীর ওপারে হামলা পুনরায় শুরু করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন।

মধ্যপ্রাচ্যলেবাননযুদ্ধবিরতিইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

ইতালির ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীর ছবি ঘিরে উত্তেজনা

৪৮ ঘণ্টায় ইরানের বন্দরে পৌঁছাতে কোনো জাহাজ: সেন্টকম

