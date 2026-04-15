লেবাননেও আজ রাত থেকে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি—দাবি আল মায়েদিনের

লেবাননে আজ বুধবার রাত থেকে এক সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতি কার্যকর হতে যাচ্ছে। হিজবুল্লাহপন্থী সংবাদমাধ্যম আল মায়েদিন একজন ইরানি কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে। মূলত ইরানের চাপের মুখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন ওই কর্মকর্তা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের এই যুদ্ধবিরতিটি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সাময়িক যুদ্ধবিরতির শেষ সপ্তাহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দুই প্রান্তের যুদ্ধবিরতি একই সময়ে শেষ হবে।
তবে যুদ্ধবিরতির খবরটি কিছু সংবাদমাধ্যমে এলেও ইসরায়েলের চ্যানেল-১২ জানিয়েছে, তেল আবিব এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ইসরায়েলি সূত্রগুলোর দাবি, লেবাননে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাব মূলত যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ উত্থাপন করেছেন।
এ বিষয়ে আলোচনা করতে আজ স্থানীয় সময় রাত ৮টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা) ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তবে চ্যানেল-১২ আরও জানিয়েছে, মন্ত্রিসভার কিছু সদস্য যুদ্ধবিরতির তীব্র বিরোধিতা করছেন। তাঁরা উল্টো বৈরুত ও লিতানি নদীর ওপারে হামলা পুনরায় শুরু করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন।
ম্যাগাজিনটির সর্বশেষ সংখ্যার কভারে দেখা গেছে—একজন সশস্ত্র ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী একজন ফিলিস্তিনি মেয়েকে মোবাইল ফোনে ধারণ করছে। ছবিটির শিরোনাম ছিল 'দ্য অ্যাবিউজ' বা 'অত্যাচার'। প্রচ্ছদটিকে মূলত পশ্চিমতীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর কথিত নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ।
হরমুজ প্রণালিতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ শুরু হওয়ার গত ৪৮ ঘণ্টায় কোনো জাহাজ ইরানের বন্দরে প্রবেশ করতে পারেনি এবং কোনো জাহাজ সেখান থেকে বেরও হতে পারেনি বলে দাবি করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।
যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা ব্যবস্থাকে ঘিরে এক বিস্ময়কর প্রতারণার জাল উন্মোচিত হয়েছে গোপন অনুসন্ধানে। বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ভুয়া ওয়েবসাইট, সাজানো রাজনৈতিক বিক্ষোভ, মিথ্যা পরিচয়—এসব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে এক 'ফেক অ্যাসাইলাম ইন্ডাস্ট্রি'। এই প্রক্রিয়ায় কিছু পরামর্শদাতা...
শুরুতে এই যন্ত্রণা ছিল কেবল গাজা যুদ্ধ নিয়ে। কিন্তু মিশিগানের ডিয়ারবর্ন শহরে বিপুলসংখ্যক লেবানিজ-আমেরিকান বাস করায় বর্তমানে লেবাননে ছড়িয়ে পড়া সংঘাত এই সংকটকে আরও ব্যক্তিগত ও গভীর করে তুলেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা কেবল যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নেই; দেশে কঠোর অভিবাসন নীতি