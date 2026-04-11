মধ্যপ্রাচ্য

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পরোক্ষ আলোচনা শুরু, বড় সাফল্যের অপেক্ষায় পাকিস্তান

আপডেট : ১১ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ১০
আজ বিকেলের দিকে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা শুরু হয়। ছবি: এএফপি

দীর্ঘ ছয় সপ্তাহের ভয়াবহ যুদ্ধের পর অবশেষে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় বসেছে চিরবৈরী দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ইসলামাবাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ঘেরা সেরেনা হোটেলে ইতিমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রতিনিধিদলগুলো সরাসরি নয়, পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ‘পরোক্ষভাবে’ একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে।

কূটনীতিকদের মতে, গত ছয় সপ্তাহের যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর আস্থার সংকটের কথা চিন্তা করলে এই পরোক্ষ আলোচনার শুরুটিও পাকিস্তানের জন্য এক বিশাল অর্জন। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে ওয়াশিংটন ও তেহরান একে অপরের থেকে যোজন যোজন দূরে থাকলেও তাদের আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা ইসলামাবাদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

পাকিস্তান সরকার ও মধ্যস্থতাকারীদের মূল লক্ষ্য হলো এই পরোক্ষ আলোচনাকে সরাসরি বা ‘মুখোমুখি’ বৈঠকে রূপান্তর করা। যদি শেষ পর্যন্ত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরাসরি বৈঠক সম্ভব হয়, তবে তা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও বাস্তবমুখী সাফল্য হিসেবে গণ্য হবে।

কূটনৈতিক মহলে এখন প্রধান আলোচনার বিষয় হলো—এই প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল আসে। তবে আপাতত আমরা তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর রাখতে পারি। প্রথমত, একটি দীর্ঘমেয়াদি বা বর্ধিত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা আসবে কি না। দ্বিতীয়ত, কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট চুক্তিতে দুই পক্ষ পৌঁছাতে পারবে কি না। তৃতীয়ত, অন্তত ভবিষ্যতে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি মিলবে কি না।

যদিও পথটি এখনো অনেক বন্ধুর, তবু ইসলামাবাদের এই তৎপরতা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিরসনে এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। বিশ্বের নজর এখন এই পরোক্ষ আলোচনার পরবর্তী ধাপের দিকে।

পাকিস্তানযুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যকূটনীতিযুক্তরাষ্ট্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ, ৫০০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করে যেভাবে নিরাপদে অবতরণ নভোচারীদের

লিভার সুস্থ রাখতে এসব অভ্যাস বাদ দিন

কুষ্টিয়ায় ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা-আগুন, আস্তানাপ্রধান নিহত

ভ্যান্সকে ছাড়াই ইসলামাবাদে মার্কিন প্রতিনিধিদল, আলোচনা চলতে পারে ১৫ দিন

মাহমুদউল্লাহদের কথা শুনতে তামিম যখন সাংবাদিকদের কাতারে

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় মুখোমুখি বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে চীন

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ের খবর প্রত্যাখ্যান করল যুক্তরাষ্ট্র

