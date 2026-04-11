যুক্তরাষ্ট্র-ইরান পরোক্ষ আলোচনা শুরু, বড় সাফল্যের অপেক্ষায় পাকিস্তান

দীর্ঘ ছয় সপ্তাহের ভয়াবহ যুদ্ধের পর অবশেষে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় বসেছে চিরবৈরী দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ইসলামাবাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ঘেরা সেরেনা হোটেলে ইতিমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রতিনিধিদলগুলো সরাসরি নয়, পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ‘পরোক্ষভাবে’ একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে।
কূটনীতিকদের মতে, গত ছয় সপ্তাহের যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান গভীর আস্থার সংকটের কথা চিন্তা করলে এই পরোক্ষ আলোচনার শুরুটিও পাকিস্তানের জন্য এক বিশাল অর্জন। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে ওয়াশিংটন ও তেহরান একে অপরের থেকে যোজন যোজন দূরে থাকলেও তাদের আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা ইসলামাবাদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।
পাকিস্তান সরকার ও মধ্যস্থতাকারীদের মূল লক্ষ্য হলো এই পরোক্ষ আলোচনাকে সরাসরি বা ‘মুখোমুখি’ বৈঠকে রূপান্তর করা। যদি শেষ পর্যন্ত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরাসরি বৈঠক সম্ভব হয়, তবে তা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও বাস্তবমুখী সাফল্য হিসেবে গণ্য হবে।
কূটনৈতিক মহলে এখন প্রধান আলোচনার বিষয় হলো—এই প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল আসে। তবে আপাতত আমরা তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর রাখতে পারি। প্রথমত, একটি দীর্ঘমেয়াদি বা বর্ধিত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা আসবে কি না। দ্বিতীয়ত, কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট চুক্তিতে দুই পক্ষ পৌঁছাতে পারবে কি না। তৃতীয়ত, অন্তত ভবিষ্যতে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি মিলবে কি না।
যদিও পথটি এখনো অনেক বন্ধুর, তবু ইসলামাবাদের এই তৎপরতা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিরসনে এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। বিশ্বের নজর এখন এই পরোক্ষ আলোচনার পরবর্তী ধাপের দিকে।
দীর্ঘ কয়েক দশকের বৈরিতা ও গত ছয় সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাপিয়ে অবশেষে সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসেছে চিরবৈরী দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। পাকিস্তান সরকারের সূত্রের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি নিশ্চিত করেছে, ইসলামাবাদে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে ‘ত্রিপক্ষীয় মুখোমুখি...১৬ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা নিরসনে পাকিস্তানে চলমান যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যকার শান্তি আলোচনায় সরাসরি অংশ নিচ্ছে চীন। আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) চীনা প্রতিনিধিদলটির আলোচনায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, দুই দেশের মধ্যে কোনো সমঝোতা বা চুক্তি হল১ ঘণ্টা আগে
বিদেশের ব্যাংকে আটকে থাকা বা জব্দকৃত ইরানি অর্থ ছাড়ের বিষয়টি অস্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইরানের জব্দকৃত কোনো অর্থই ছাড় দেওয়া হয়নি। এর আগে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইরানি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা...২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এর আগে তাঁর সঙ্গে পৃথক বৈঠক করে ইরানি প্রতিনিধিদল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। তবে দুই পক্ষের সঙ্গে শাহবাজ শরিফের বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, সেই বিষয়ে কোনো...৪ ঘণ্টা আগে