দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও সক্রিয় খামেনির এক্স অ্যাকাউন্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরানে দেশজুড়ে কঠোর ইন্টারনেট বিধিনিষেধ জারি থাকলেও দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট সক্রিয় রয়েছে। আজ শুক্রবার তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক বার্তা পোস্ট করা হয়।
পোস্টগুলোতে মূলত তিনি আগের দিন টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণের বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেন। এক পোস্টে খামেনি বলেন, গত রাতে তেহরান ও আরও কিছু শহরে ধ্বংসে উন্মত্ত একদল মানুষ নিজেদের দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য।
এই পোস্টগুলো এমন একসময়ে প্রকাশিত হয়েছে, যখন ইরানের সাধারণ জনগণের বড় একটি অংশ এখনো ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যাপক বিঘ্নের কারণে সংবাদমাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারীদের মতে, একদিকে জনগণের যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ রেখে অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নেতাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে দেশের ভেতরের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।
ইরানে দেশজুড়ে কঠোর ইন্টারনেট বিধিনিষেধ জারি থাকলেও দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট সক্রিয় রয়েছে। আজ শুক্রবার তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক বার্তা পোস্ট করা হয়।
পোস্টগুলোতে মূলত তিনি আগের দিন টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণের বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেন। এক পোস্টে খামেনি বলেন, গত রাতে তেহরান ও আরও কিছু শহরে ধ্বংসে উন্মত্ত একদল মানুষ নিজেদের দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য।
এই পোস্টগুলো এমন একসময়ে প্রকাশিত হয়েছে, যখন ইরানের সাধারণ জনগণের বড় একটি অংশ এখনো ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যাপক বিঘ্নের কারণে সংবাদমাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারীদের মতে, একদিকে জনগণের যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ রেখে অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নেতাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে দেশের ভেতরের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।
ইরানের প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হলেন সর্বোচ্চ নেতা। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন ৮৬ বছর বয়সী আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। তিনি গত ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে দেশটি শাসন করছেন। তিনি ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক। দেশটির অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির মূল রূপকার তিনি।৫ মিনিট আগে
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও বিস্তৃত হয়েছে। গত মঙ্গলবারের পর থেকে দেশটির আরও ১৬টি শহর ও জনপদে বিক্ষোভের ঘটনা নিশ্চিত করেছে বিবিসি। এর ফলে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানা গেছে।১৬ মিনিট আগে
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ নিয়ে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনগুলো বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মদদে সহিংসতা চালানোর অভিযোগ তুলেছে। দেশটির জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম দাবি করেছে, বিক্ষোভকারীরা সরকারি সম্পদ ও ধর্মীয় স্থাপনায় ভাঙচুর চালাচ্ছে।১৭ মিনিট আগে
ইরানে জারি থাকা ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের ১৮ ঘণ্টা পরও দেশটির বেশির ভাগ অংশ কার্যত অফলাইন অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ার।৩৪ মিনিট আগে