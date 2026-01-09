Ajker Patrika
দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও সক্রিয় খামেনির এক্স অ্যাকাউন্ট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ০০
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। ছবি: সংগৃহীত
ইরানে দেশজুড়ে কঠোর ইন্টারনেট বিধিনিষেধ জারি থাকলেও দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট সক্রিয় রয়েছে। আজ শুক্রবার তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক বার্তা পোস্ট করা হয়।

পোস্টগুলোতে মূলত তিনি আগের দিন টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণের বক্তব্যই পুনরাবৃত্তি করেন। এক পোস্টে খামেনি বলেন, গত রাতে তেহরান ও আরও কিছু শহরে ধ্বংসে উন্মত্ত একদল মানুষ নিজেদের দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে খুশি করার জন্য।

এই পোস্টগুলো এমন একসময়ে প্রকাশিত হয়েছে, যখন ইরানের সাধারণ জনগণের বড় একটি অংশ এখনো ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যাপক বিঘ্নের কারণে সংবাদমাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারীদের মতে, একদিকে জনগণের যোগাযোগব্যবস্থা বন্ধ রেখে অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নেতাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে দেশের ভেতরের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

