Ajker Patrika
গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল—বিশ্বের শীর্ষ বিশেষজ্ঞ সংগঠনের ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: বিবিসি
ছবি: বিবিসি

বিশ্বের শীর্ষ গণহত্যা গবেষকদের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্স (আইএজিএস) ঘোষণা করেছে, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে। জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তারা একটি প্রস্তাব পাস করেছে।

তিন পাতার ওই প্রস্তাবে সংগঠনটি ইসরায়েলের ২২ মাসব্যাপী যুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম এই পেশাদার সংগঠনটিতে প্রায় ৫০০ সদস্য রয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই হলোকাস্ট বিশেষজ্ঞ। ভোটে অংশ নেন সদস্যদের ২৮ শতাংশ এবং তাঁদের ৮৬ শতাংশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

ঘোষণায় বলা হয়—ইসরায়েল সুপরিকল্পিতভাবে গাজার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ত্রাণ খাত ধ্বংস করেছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৫০ হাজার শিশু নিহত বা আহত হয়েছে, যা ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর টিকে থাকা ও পুনর্জন্মের ক্ষমতাকে বিপর্যস্ত করছে। এ ছাড়া গাজা থেকে সব ফিলিস্তিনিকে জোর করে উচ্ছেদের পক্ষে ইসরায়েলি নেতাদের প্রকাশ্য সমর্থন এবং আবাসন ব্যবস্থার প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসও প্রস্তাবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রস্তাবে ইসরায়েলি নেতাদের বক্তব্যের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে গাজার জনগণকে অমানবিকভাবে ‘শত্রু’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অঞ্চলটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

তবে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, প্রস্তাবটি ‘হামাসের মিথ্যা’ ও দুর্বল গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তারা এটিকে ‘আইন পেশার জন্য লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করেছে এবং দাবি করেছে, আসলে ইসরায়েলই গণহত্যার শিকার।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত এবং ২৫১ জন জিম্মি হয়েছিলেন। আইএজিএস এই বিষয়টিকে অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করছে। তবে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইসরায়েল শুধু হামাস নয়, বরং গাজার সমগ্র জনগণকেই টার্গেট করেছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত হয়েছেন ৬৩ হাজার ৫৫৭ জন এবং আহত হয়েছেন ১ লাখ ৬০ হাজার ৬৬০ জন। এ ছাড়া জাতিসংঘ সমর্থিত খাদ্য পর্যবেক্ষক আইপিসি নিশ্চিত করেছে, গাজার বিভিন্ন এলাকায় এখন দুর্ভিক্ষ চলছে।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করেছে। আদালত এখনো চূড়ান্ত রায় দেননি এবং ইসরায়েলকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় দিয়েছে।

আইএজিএস জানিয়েছে, তাদের প্রস্তাব আন্তর্জাতিক আদালতের মামলায় সরাসরি প্রভাব ফেলবে না। তবু মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, এটি বিশ্ব জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাগণহত্যাজাতিসংঘফিলিস্তিনইসরায়েল
