ইরানকে সমর্থন দিন, কোরআনে নিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই: লিবিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
লিবিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি শেখ সাদিক আল-ঘারিয়ানি। ছবি: সংগৃহীত

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে যৌথভাবে হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল। চলমান এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মুসলিম দেশগুলোকে ইরানের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন লিবিয়ার গ্র্যান্ড মুফতি শেখ সাদিক আল-ঘারিয়ানি। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, আরব দেশগুলোতে বিদেশি সামরিক উপস্থিতি কেবল অস্থিরতাই বয়ে এনেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যে আল-ঘারিয়ানি এই যুদ্ধকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘পবিত্র কোরআনে নিরপেক্ষতা বলে কোনো ধারণা বা অপশন নেই...অন্য মুসলিমদের সমর্থন করা আমাদের একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।’

লিবিয়ার এই শীর্ষ ধর্মীয় নেতা বলেন, বিশ্বশক্তিগুলোকে অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের ‘মূল্য দিতে হবে’। তিনি বর্তমান এই সংঘাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মুসলিম উম্মার প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর মতে, কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমেই মুসলিমরা মর্যাদা ও শক্তি ফিরে পেতে পারে।

আল-ঘারিয়ানি তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, আরব ভূখণ্ডে পশ্চিমা বা বিদেশি বাহিনীর উপস্থিতি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে। মুসলিম দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

