Ajker Patrika
> বিশ্ব
> লাতিন আমেরিকা

এবার পেরুতে জেন–জি বিক্ষোভ, সংঘর্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পেরুতে এবার সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নেমেছে তরুণ প্রজন্ম। ছবি: এএফপি
পেরুতে এবার সরকারবিরোধী বিক্ষোভে নেমেছে তরুণ প্রজন্ম। ছবি: এএফপি

নেপাল, ইন্দোনেশিয়ার পর এবার লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর রাজধানী লিমায় গতকাল শনিবার সরকারবিরোধী কয়েকশ বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ও লাঠি ছোড়ে। অপরদিকে, পুলিশ তাদের ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।

খবরে বলা হয়েছে, ‘জেনারেশন জেড’ নামে এক যুব সংগঠন এ বিক্ষোভের ডাক দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে পেরুতে সংগঠিত গোষ্ঠীগত অপরাধ, সরকারি দুর্নীতি এবং নতুন পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই এ আন্দোলন শুরু হয়েছে।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ৫৪ বছর বয়সী গ্লাদিস বলেন, ‘আজকের দিনে গণতন্ত্র আগের চেয়ে কমে গেছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে...ভয়, চাঁদাবাজি আর জুলুমের কারণে।’ তিনি নিজের নামের শেষাংশ প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান।

শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ৫০০ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে ছিল কড়া পুলিশ মোতায়েন। বিক্ষোভকারী সেলেন আমাসিফুয়েন বলেন, পার্লামেন্ট ‘কংগ্রেসের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। জনগণের সমর্থনও নেই...তারা এ দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।’

আন্দোলন চলাকালে পার্লামেন্ট ও নির্বাহী ভবনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। স্থানীয় রেডিও স্টেশন এক্সিতোসা জানিয়েছে, তাদের এক প্রতিবেদক ও একজন ক্যামেরাপারসন পুলিশের ছররা গুলির আঘাতে আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, অন্তত তিনজন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাঁর মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছর। চাঁদাবাজি ও সংগঠিত অপরাধ বৃদ্ধির মধ্যেই এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি জনমত জরিপে দেখা গেছে, সরকার ও রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসকে অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখছে।

গত সপ্তাহে পেরুর পার্লামেন্ট কংগ্রেস নতুন একটি আইন পাস করেছে। এতে বলা হয়েছে, তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে একটি বেসরকারি পেনশন তহবিলে যুক্ত হতে হবে। অথচ এ সময় অনেক তরুণ-তরুণী অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছেন।

বিষয়:

আন্দোলনলাতিন আমেরিকাবিক্ষোভইন্দোনেশিয়ানেপাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করল সিআইডি

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

যুক্তরাজ্যের স্বীকৃতি পেলে ফিলিস্তিনের কী লাভ

যুক্তরাজ্যের স্বীকৃতি পেলে ফিলিস্তিনের কী লাভ

এবার পেরুতে জেন–জি বিক্ষোভ, সংঘর্ষ

এবার পেরুতে জেন–জি বিক্ষোভ, সংঘর্ষ

সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চীনে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের বিরল সফর

সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চীনে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের বিরল সফর

দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল এবার ফিলিপাইন

দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল এবার ফিলিপাইন