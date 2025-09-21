এবার পেরুতে জেন–জি বিক্ষোভ, সংঘর্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নেপাল, ইন্দোনেশিয়ার পর এবার লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর রাজধানী লিমায় গতকাল শনিবার সরকারবিরোধী কয়েকশ বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ও লাঠি ছোড়ে। অপরদিকে, পুলিশ তাদের ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।
খবরে বলা হয়েছে, ‘জেনারেশন জেড’ নামে এক যুব সংগঠন এ বিক্ষোভের ডাক দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে পেরুতে সংগঠিত গোষ্ঠীগত অপরাধ, সরকারি দুর্নীতি এবং নতুন পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই এ আন্দোলন শুরু হয়েছে।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ৫৪ বছর বয়সী গ্লাদিস বলেন, ‘আজকের দিনে গণতন্ত্র আগের চেয়ে কমে গেছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে...ভয়, চাঁদাবাজি আর জুলুমের কারণে।’ তিনি নিজের নামের শেষাংশ প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান।
শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ৫০০ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে ছিল কড়া পুলিশ মোতায়েন। বিক্ষোভকারী সেলেন আমাসিফুয়েন বলেন, পার্লামেন্ট ‘কংগ্রেসের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। জনগণের সমর্থনও নেই...তারা এ দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।’
আন্দোলন চলাকালে পার্লামেন্ট ও নির্বাহী ভবনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। স্থানীয় রেডিও স্টেশন এক্সিতোসা জানিয়েছে, তাদের এক প্রতিবেদক ও একজন ক্যামেরাপারসন পুলিশের ছররা গুলির আঘাতে আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, অন্তত তিনজন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।
সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাঁর মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছর। চাঁদাবাজি ও সংগঠিত অপরাধ বৃদ্ধির মধ্যেই এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি জনমত জরিপে দেখা গেছে, সরকার ও রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসকে অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখছে।
গত সপ্তাহে পেরুর পার্লামেন্ট কংগ্রেস নতুন একটি আইন পাস করেছে। এতে বলা হয়েছে, তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে একটি বেসরকারি পেনশন তহবিলে যুক্ত হতে হবে। অথচ এ সময় অনেক তরুণ-তরুণী অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছেন।
নেপাল, ইন্দোনেশিয়ার পর এবার লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর রাজধানী লিমায় গতকাল শনিবার সরকারবিরোধী কয়েকশ বিক্ষোভকারীর সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ও লাঠি ছোড়ে। অপরদিকে, পুলিশ তাদের ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।
খবরে বলা হয়েছে, ‘জেনারেশন জেড’ নামে এক যুব সংগঠন এ বিক্ষোভের ডাক দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে পেরুতে সংগঠিত গোষ্ঠীগত অপরাধ, সরকারি দুর্নীতি এবং নতুন পেনশন সংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই এ আন্দোলন শুরু হয়েছে।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ৫৪ বছর বয়সী গ্লাদিস বলেন, ‘আজকের দিনে গণতন্ত্র আগের চেয়ে কমে গেছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে...ভয়, চাঁদাবাজি আর জুলুমের কারণে।’ তিনি নিজের নামের শেষাংশ প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান।
শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ৫০০ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে ছিল কড়া পুলিশ মোতায়েন। বিক্ষোভকারী সেলেন আমাসিফুয়েন বলেন, পার্লামেন্ট ‘কংগ্রেসের কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। জনগণের সমর্থনও নেই...তারা এ দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।’
আন্দোলন চলাকালে পার্লামেন্ট ও নির্বাহী ভবনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। স্থানীয় রেডিও স্টেশন এক্সিতোসা জানিয়েছে, তাদের এক প্রতিবেদক ও একজন ক্যামেরাপারসন পুলিশের ছররা গুলির আঘাতে আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, অন্তত তিনজন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন।
সাম্প্রতিক সময়ে প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। তাঁর মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছর। চাঁদাবাজি ও সংগঠিত অপরাধ বৃদ্ধির মধ্যেই এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি জনমত জরিপে দেখা গেছে, সরকার ও রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসকে অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখছে।
গত সপ্তাহে পেরুর পার্লামেন্ট কংগ্রেস নতুন একটি আইন পাস করেছে। এতে বলা হয়েছে, তরুণদের বাধ্যতামূলকভাবে একটি বেসরকারি পেনশন তহবিলে যুক্ত হতে হবে। অথচ এ সময় অনেক তরুণ-তরুণী অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছেন।
যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আজ রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে সে ঘোষণা দিতে চলেছেন। এ সিদ্ধান্তকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য প্রথম জি-৭ দেশ হিসেবে ফিলিস্তিনকে২২ মিনিট আগে
আজ রোববারের এ সফর ২০১৯ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের কোনো দলের চীনে প্রথম সফর। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আনুষ্ঠানিক সফর বন্ধ হয়ে যায় এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের উৎস নিয়ে মতবিরোধের কারণে দুই দেশের সম্পর্ক দ্রুত খারাপ হতে থাকে।১ ঘণ্টা আগে
এবার বিক্ষোভে উত্তাল ফিলিপাইন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে কোটি ডলারের দুর্নীতির প্রতিবাদে আজ রোববার রাজধানী ম্যানিলায় রাস্তায় নেমে এসেছে হাজার হাজার ক্ষুব্ধ জনতা।১ ঘণ্টা আগে
অবশেষে বহুল প্রতীক্ষিত টিকটক চুক্তি সম্ভবত ঘনিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর চীনা সমকক্ষ সি চিনপিং আগামী শুক্রবার এই চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে, উভয় পক্ষের শীর্ষ কর্মকর্তারা একটি ‘ফ্রেমওয়ার্কে’ পৌঁছেছেন। ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের২ ঘণ্টা আগে