ভারত

দিল্লিতে যে বসে আছে, তাঁকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিন—মোদিকে ওয়াইসি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতীয় লোকসভার সদস্য আসাদুদ্দিন ওয়াইসি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন মোদির প্রতি। ছবি: সংগৃহীত
অল ইন্ডিয়া মজলিশে ইত্তেহাদুল মুসলেমিনের প্রধান ও ভারতের লোকসভার সদস্য আসাদুদ্দিন ওয়াইসি দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি এক জনসভায় তিনি এই আহ্বান জানান। ওয়াইসি বলেন, দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদির যে বোন বসে আছে, তাঁকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়া হোক।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে—ওয়াইসি বলেন, ‘মহারাষ্ট্রের (বিজেপি) সরকার মহারাষ্ট্র, মুম্বাইয়ের জনগণকে বলছে—আমরা বাংলাদেশিদের তাড়িয়ে দিয়েছি। আরে, আরও একজন জনকে তাড়িয়ে দিন না! মোদি জির বোন হিসেবে দিল্লিতে যে বসে আছে, আপনারা কি চান জনাবাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক।’ এ সময় সমাবেশে উপস্থিত জনতা হর্ষধ্বনিতে তাঁর প্রতি সমর্থন জানান।

তিনি বলেন, যদি এটা চান ‘তাহলে সবাই স্লোগান দিন—নারায়ে তকবির।’ তাঁর আহ্বানের জবাবে উপস্থিত জনতা আল্লাহু আকবার বলে উঠে। এ সময় তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘মোদি জি এই আওয়াজ শুনুন—তাঁকে নিয়ে যান, তাঁকে বের করে দিন। তাঁকে বাংলাদেশ পৌঁছে দিন।’

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসিমোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

এর আগেও ওয়াইসি বাংলাদেশে ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার সমালোচনা করেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে বিহারের পূর্ণিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ও রাজ্য জনতা দল (আরজেডি) বিহারে তথাকথিত বাংলাদেশি ‘অনুপ্রবেশকারীদের’ আশ্রয় দিচ্ছে। জবাবে ওয়াইসি বলেন, বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই। বিশেষ করে সীমাঞ্চল অঞ্চলে, যেখানে আগের নির্বাচনে তাঁর দল ভালো ফল করেছিল।

ওয়াইসি বলেন, ‘মোদিজি বলেছেন, বিহারে বাংলাদেশি আছে।’ এ সময় তিনি মোদির উদ্দেশে বলেন, ‘মোদিজি, বিহারে বা সীমাঞ্চল অঞ্চলে কোনো বাংলাদেশি নেই। তবে আপনার দিল্লিতে বাংলাদেশ থেকে আসা এক বোন বসে আছেন। তাঁকে বাংলাদেশে পাঠান। সীমাঞ্চল অঞ্চলে আনুন, আমরাই তাঁকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেব!’

আসাদুদ্দিন ওয়াইসির এই বক্তব্য শেখ হাসিনাকে ইঙ্গিত করেই মোদিকে কটাক্ষ ছিল। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। সেই থেকে তিনি দিল্লিতেই আছেন।

বিষয়:

বাংলাদেশভারতীয়নরেন্দ্র মোদিভারতশেখ হাসিনা
