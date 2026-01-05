ভারতে দক্ষিণ কোরীয় নাগরিক খুন, লিভ-ইন সঙ্গী মনিপুরি তরুণী গ্রেপ্তার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতে এক দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক মনিপুরি তরুণীর বিরুদ্ধে। তাঁরা উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় ‘লিভ ইন পার্টনার’ হিসেবে থাকতেন। অভিযুক্ত নারী লুনজিয়ানা পামাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নিহতের নাম ডাক হি ইউহ। তিনি একটি মোবাইল প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেটার নয়ডার নলেজ পার্ক থানা এলাকার একটি বহুতল আবাসন কমপ্লেক্সে বাস করতেন লুনজিয়ানা ও ডাক হি। ঘটনার দিন রাতে দুজনের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। বিতণ্ডা বাড়তে থাকলে এ সময় পামাই ডাক হি-র বুকে ছুরিকাঘাত করেন।
গুরুতর অবস্থায় ডাক হি-কে লুনজিয়ানা পামাই নিজেই হাসপাতালে নিয়ে যান বলে জানা গেছে। জিআইএমএস হাসপাতাল থেকে খবর পাওয়ার পর নলেজ পার্ক থানার পুলিশ ঘটনাটি জানতে পারে।
ডাক হি ইউহকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁকে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল থেকেই লুনজিয়ানাকে হেফাজতে নেয় পুলিশ।
জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত পামাই জানান, ডাক হি মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই তাঁকে মারধর করতেন। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা থেকেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি।
পুলিশকে পামাই আরও জানান, মদ্যপ অবস্থায় তাঁর প্রেমিক সহিংস হয়ে উঠলে তিনি ছুরিকাঘাত করেন। তাঁর দাবি, হত্যার কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না; পরিস্থিতি সামলাতে গিয়েই তিনি আঘাত করেন।
নলেজ পার্ক থানার পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকে ঠিক কতবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে এবং মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নিশ্চিত করতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
ভারতে এক দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক মনিপুরি তরুণীর বিরুদ্ধে। তাঁরা উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় ‘লিভ ইন পার্টনার’ হিসেবে থাকতেন। অভিযুক্ত নারী লুনজিয়ানা পামাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নিহতের নাম ডাক হি ইউহ। তিনি একটি মোবাইল প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেটার নয়ডার নলেজ পার্ক থানা এলাকার একটি বহুতল আবাসন কমপ্লেক্সে বাস করতেন লুনজিয়ানা ও ডাক হি। ঘটনার দিন রাতে দুজনের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। বিতণ্ডা বাড়তে থাকলে এ সময় পামাই ডাক হি-র বুকে ছুরিকাঘাত করেন।
গুরুতর অবস্থায় ডাক হি-কে লুনজিয়ানা পামাই নিজেই হাসপাতালে নিয়ে যান বলে জানা গেছে। জিআইএমএস হাসপাতাল থেকে খবর পাওয়ার পর নলেজ পার্ক থানার পুলিশ ঘটনাটি জানতে পারে।
ডাক হি ইউহকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁকে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল থেকেই লুনজিয়ানাকে হেফাজতে নেয় পুলিশ।
জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত পামাই জানান, ডাক হি মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই তাঁকে মারধর করতেন। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা থেকেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি।
পুলিশকে পামাই আরও জানান, মদ্যপ অবস্থায় তাঁর প্রেমিক সহিংস হয়ে উঠলে তিনি ছুরিকাঘাত করেন। তাঁর দাবি, হত্যার কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না; পরিস্থিতি সামলাতে গিয়েই তিনি আঘাত করেন।
নলেজ পার্ক থানার পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকে ঠিক কতবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে এবং মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নিশ্চিত করতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলবন্দী ছাত্র নেতা উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের জামিনের আবেদন ফের খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা ইউএপিএ আইনের অভিযোগগুলোর প্রাথমিক সত্যতা৬ মিনিট আগে
লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগুয়েজ দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্র অপহরণ করার পর দেশটির সুপ্রিম কোর্টের আদেশে অন্তর্বর্তী প্রধান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এর পরপরই তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন।২৯ মিনিট আগে
সৌদি আরব সমর্থিত ইয়েমেনি সরকারি বাহিনী সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী সাউদার্ন ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের (এসটিসি) কাছ থেকে হাজরামাউত ও আল-মাহরা গভর্নরেট পুনর্দখল করেছে। ইয়েমেনে উপসাগরীয় দুই আরব শক্তির মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল। খবর আল–জাজিরার।২ ঘণ্টা আগে
ইরানে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সময় সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ জনে। সর্বশেষ, গত শনিবার বিক্ষোভ দমনে অভিযানের সময় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে একটি মানবাধিকার সংস্থা।৩ ঘণ্টা আগে