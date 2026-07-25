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ভারত

অভিজিৎ দীপকে টাইফয়েডে আক্রান্ত, বললেন ‘আন্দোলন চলবে’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অভিজিৎ দীপকে টাইফয়েডে আক্রান্ত, বললেন ‘আন্দোলন চলবে’
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে চলমান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন অভিজিৎ দীপকে। ছবি: এনডিটিভি

ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের টাইফয়েড ধরা পড়েছে। আজ শনিবার এ কথা জানান তিনি। এ সময় দীপকে বলেন, তাঁর অসুস্থতা আন্দোলনের গতি কমাতে পারবে না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে চলমান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় দীপকে জানান, গত কয়েক দিন ধরে তিনি অসুস্থ এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সিজেপির সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান তিনি। একই সঙ্গে বলেন, আন্দোলন শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্য অর্জন করবে।

দীপকে বলেন, ‘আপনারা জানেন, গত কয়েক দিন ধরে আমি অসুস্থ। চিকিৎসার পর যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে আমার টাইফয়েড ধরা পড়েছে।’

ভিডিও বার্তায় তিনি আরও জানান, বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং তাঁকে নিয়মিত স্যালাইন বা আইভি ড্রিপ দেওয়া হচ্ছে। দীপকে বলেন, ‘চিকিৎসা চলছে। প্রতিদিনই আইভি ড্রিপ নিতে হচ্ছে। তবে দেশজুড়ে যাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন, সব “ককরোচ”-কে ধন্যবাদ।’

সমর্থকদের অভিনন্দন জানিয়ে দীপকে বলেন, তাঁরা আন্দোলনকে অনেক বড় পরিসরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত থাকলে তাঁদের প্রধান দাবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, আদায় করা সম্ভব হবে।

দীপকে আরও বলেন, ‘আন্দোলনটিকে এত বড় করতে পারায় আপনাদের অভিনন্দন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি এভাবে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে পারি, তবে অবশ্যই ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ নিশ্চিত করতে পারব।’

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প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে সিজেপির নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা পরীক্ষাব্যবস্থায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা, নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষায় সংস্কার এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে আসছেন।

এই আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। তিনি গত ২৮ জুন আন্দোলনে যোগ দেন এবং ২৬ দিন অনশন পালন করেন।

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চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে লিখিত আশ্বাস মেলার পর ওয়াংচুক তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দেওয়া হবে না। সংসদে পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও জবাবদিহি নিয়ে আলোচনা হবে এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ‘নিট’-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হবে।

ওয়াংচুক অনশন ভঙ্গ করলেও সিজেপি জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত দিল্লির যন্তর মন্তরে তাদের প্রতিবাদ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

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বিষয়:

আন্দোলনপরীক্ষাপদত্যাগভারতশিক্ষামন্ত্রী
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