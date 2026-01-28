অজিত পাওয়ারকে বহনকারী উড়োজাহাজটি আগেও ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল

উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপিপ্রধান অজিত পাওয়ার। পুনে জেলার বারামতী বিমানবন্দরের কাছে তাঁকে বহনকারী উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় পাওয়ারের পাশাপাশি পাইলট এবং ক্রু মেম্বারসহ মোট পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তদন্তে দেখা গেছে, আজকের এই ‘অভিশপ্ত’ উড়োজাহাজটি ২০২৩ সালেও একবার ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল।
আজ বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ মুম্বাই থেকে ভিএসআর ভেঞ্চারস পরিচালিত একটি ‘লিয়ারজেট ৪৫’ উড়োজাহাজে করে বারামতীর উদ্দেশে রওনা হন অজিত পাওয়ার। উড্ডয়নের ৪৫ মিনিট পর বারামতী বিমানবন্দরে অবতরণের প্রচেষ্টাকালে উড়োজাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ে এবং দ্রুত আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনাস্থলের ভিডিও চিত্রে উড়োজাহাজের দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে।
ভিএসআর এভিয়েশনের ক্যাপ্টেন ভি কে সিং এনডিটিভিকে জানিয়েছেন, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়াই এই দুর্ঘটনার প্রাথমিক কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, সামনেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচন থাকায় আজ পাওয়ারের বারামতীতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল।
তদন্তের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এই লিয়ারজেট ৪৫ এক্সআর উড়োজাহাজটি এর আগে ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মুম্বাই বিমানবন্দরে বড় ধরনের দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সে সময় বিশাখাপট্টনম থেকে মুম্বাই আসার পথে ভারী বৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করতে গিয়ে উড়োজাহাজটি রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে। তখন পাইলটসহ আট যাত্রী প্রাণে বেঁচে গেলেও কো-পাইলট গুরুতর আহত হয়েছিলেন। আজকের দুর্ঘটনার পর এই উড়োজাহাজের সুরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন উঠেছে।
দুর্ঘটনাকবলিত উড়োজাহাজটি পরিচালনা করে নয়াদিল্লি-ভিত্তিক সংস্থা ভিএসআর ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৯০-এর দশকে ‘সুপার-লাইট’ বিজনেস ক্যাটাগরিতে সেসনা সাইটেশন এক্সেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এই লিয়ারজেট ৪৫ তৈরি করা হয়। তবে এই মডেলের রেকর্ড খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়; ২০২১ সালেও মেক্সিকোতে একই মডেলের একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ছয়জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।
অজিত পাওয়ারের এই আকস্মিক প্রয়াণে মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ডিজিসিএ দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসের এক টাউন হল সভায় মার্কিন অভিবাসন পুলিশ ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) বিলুপ্ত করার আহ্বান জানান মিনেসোটার কংগ্রেস প্রতিনিধি ইলহান ওমর। এ সময় এক হামলাকারী অজ্ঞাত তরল পদার্থ দিয়ে ইলহান ওমরের গায়ে স্প্রে করেন।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব (অবিচুয়ারি রেফারেন্স) গ্রহণ করার কথা রয়েছে। আজ বুধবার থেকেই ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা ও নিম্নকক্ষ লোকসভায় এই প্রস্তাব আনা হবে।৩ ঘণ্টা আগে
বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী, এনসিপির প্রধান অজিত পাওয়ার। মুম্বাই থেকে বারামতী যাওয়ার পথে তাঁকে বহনকারী উড়োজাহাজটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের পাশাপাশি দুই পাইলট এবং তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মীসহ মোট পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে থাকার জন্য ভুয়া চাকরির বিনিময়ে বৈধ কাজের ভিসা নেওয়ার একটি বিস্তৃত কালোবাজার গড়ে উঠেছে। দ্য টাইমস-এর গোপন অনুসন্ধানে উঠে এসেছে—কীভাবে মধ্যস্বত্বভোগী ও কিছু লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মিলে এমন সব চাকরির জন্য ভিসা স্পনসরশিপ বিক্রি করছে, যেগুলোর বাস্তবে...১২ ঘণ্টা আগে