টাইমের ‘কিড অব দ্য ইয়ার’ ১৭ বছরের তেজস্বী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বয়োজ্যেষ্ঠদের অনলাইনে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়ে মার্কিন সাময়িকী টাইমের ‘কিড অব দ্য ইয়ার ২০২৫’ স্বীকৃতি পেলেন ১৭ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান কিশোরী তেজস্বী মনোজ। নিজের ৮৫ বছর বয়সী দাদার প্রতারকের খপ্পরে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এ উদ্যোগ হাতে নিয়েছিলেন তিনি।
তেজস্বী জানান, গত বছর স্কাউটিং আমেরিকা ক্যাম্প থেকে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর দাদার একাধিক মিসড কল দেখতে পান। পরে জানা যায়, তাঁর দাদাকে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে প্রতারক চক্রের পক্ষ থেকে দুই হাজার ডলার চেয়ে ই-মেইল পাঠানো হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, টাকা পাঠানোর আগেই তেজস্বীর বাবা বিষয়টি জানতে পেরে হস্তক্ষেপ করেন। এ ঘটনা দেখে তেজস্বী বুঝতে পারেন, প্রবীণ ব্যক্তিরা কত সহজেই অনলাইন প্রতারণার শিকার হতে পারেন। আর এ উপলব্ধিই তাঁকে এই উদ্যোগ নেওয়ার প্রেরণা জোগায়।
প্রবীণদের অনলাইন সুরক্ষিত করতে ‘শিল্ড সিনিয়রস’
অনলাইনে প্রতারণা থেকে বয়স্কদের রক্ষা করতে তেজস্বী মনোজ ‘শিল্ড সিনিয়রস’ নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের অনলাইনে প্রতারণা শনাক্ত করতে, বিশ্লেষণ করতে এবং তা রিপোর্ট করতে সহায়তা করে এই ওয়েবসাইট। বর্তমানে সীমিত পরিসরে এর কার্যক্রম চালু আছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের পাওয়া সন্দেহজনক বার্তাগুলো পরীক্ষার জন্য আপলোড করতে পারেন। এরপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে স্ক্যান করে প্রতারণার বিষয়টি যাচাই করা হয়। যাচাই করার পর প্রতারণার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেলে সেসব তথ্য সরাসরি এফবিআই, এএআরপি এবং এসইসির মতো আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর কাছে পাঠানো হয়।
তেজস্বীর ওয়েবসাইটটিতে চারটি অংশ রয়েছে—
শেখা (Learn): এতে অনলাইন সুরক্ষার বিষয়ে সহজ নির্দেশিকা রয়েছে। এর মধ্যে আছে পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখার উপায়, প্রাইভেসি সেটিংস এবং প্রতারণা চেনার কৌশল।
জিজ্ঞাসা (Ask): সাইবার নিরাপত্তা-সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর জন্য একটি চ্যাটবট রয়েছে, যা সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।
বিশ্লেষণ (Analyse): এতে এআই-চালিত একটি ব্যবস্থা আছে, যা সন্দেহজনক বার্তাগুলোর সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যাখ্যা করে বিশ্লেষণ করে।
রিপোর্ট (Report): এর মাধ্যমে সরাসরি নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কাছে অভিযোগ জানানো যায়।
তেজস্বীর শিল্ড সিনিয়রস বর্তমানে একটি ফ্রি এআই ইঞ্জিন দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এটিকে বাণিজ্যিক এআই প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরের জন্য তহবিল সংগ্রহে কাজ করছেন তেজস্বী। এর মাধ্যমে তিনি ‘শিল্ড সিনিয়রস’কে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান। পাশাপাশি এটি নিয়ে বৃদ্ধদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করতে চান।
তেজস্বী চান বয়স্করা যাতে নিরাপদে এবং স্বাধীনভাবে অনলাইন দুনিয়ায় চলাচল করতে পারে এবং একই সঙ্গে পরিবারের সদস্যরাও তাদের বয়স্ক স্বজনদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার বিষয়ে সচেতন থাকতে পারে।
টাইম ম্যাগাজিন তেজস্বীর এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেছে, বয়স্কদের নিঃসন্দেহে অনলাইন সুরক্ষার প্রয়োজন। তেজস্বী তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
তেজস্বী ‘কিড অব দ্য ইয়ার’ ছাড়াও, প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ‘টাইম ফর কিডস সার্ভিস স্টার’ সম্মান অর্জন করেছেন। সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী কিশোর-কিশোরীদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়।
অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালেই কোডিংয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে তেজস্বী মনোজের। ২০২৪ সালের কংগ্রেসনাল অ্যাপ চ্যালেঞ্জে অনারেবল মেনশন অর্জন করেন তিনি। ২০২৫ সালে টেডএক্সে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি ‘ডিজিটাল ব্রিজ’ তৈরির ধারণা তুলে ধরেন। তিনি সব প্রজন্মের জন্য প্রযুক্তিকে কীভাবে নিরাপদ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন।
পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমেও সক্রিয় তেজস্বী। তিনি স্কাউটিং আমেরিকার সদস্য, অর্জন করেছেন ইগল স্কাউট র্যাঙ্ক। স্কুল অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজান, ভুটানি শরণার্থীদের গণিত ও ইংরেজি পড়ান এবং নর্থ টেক্সাস ফুড ব্যাংক ইয়াং অ্যাডভোকেটস কাউন্সিলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছেন।
