মোদিভক্ত মৈথিলী ঠাকুরের আশাপূরণ, বিহারে মনোনয়ন দিল বিজেপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। ছবি: এক্স
জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। ছবি: এক্স

বিজেপির টিকিটে আলিনগর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মোদিভক্ত জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপি আজ বুধবার তাদের প্রার্থীদের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে ১২ জন প্রার্থীর মধ্যে মৈথিলী ঠাকুরের নামও রয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ তালিকায় উল্লিখিত ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নয়টিতেই বিজেপি নতুন প্রার্থীদের সুযোগ দিয়েছে।

তবে মৈথিলী ঠাকুরের মনোনয়ন বিজেপির একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মিথিলাঞ্চলে তরুণদের মধ্যে দলের আবেদন বাড়াতে মৈথিলী ঠাকুরের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চাইছেন মোদি। আসন্ন নির্বাচনে আলিনগর বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গতকাল মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর মৈথিলী ঠাকুর বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমার আমার প্রিয় মানুষ। এর পাশাপাশি সমাজসেবা করতে এবং বিহারের উন্নয়নে অবদান রাখতেই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি।’ এ সময় তিনি জনসেবার মাধ্যমে মৈথিলী ঐতিহ্যকে তুলে ধরার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

মোদিকে ভালো লাগে শিল্পী মৈথিলী ঠাকুরের, বিহারে চান বিজেপির টিকিটমোদিকে ভালো লাগে শিল্পী মৈথিলী ঠাকুরের, বিহারে চান বিজেপির টিকিট

কয়েক বছর আগেও রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল না মৈথিলী ঠাকুরের। কিন্তু প্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য শোনার পর তিনি রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন। এর আগে এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘মোদিজি যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁর নেতৃত্বে কাজ করতে পারাটা আমার সৌভাগ্য।’

৬ অক্টোবর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এই ভোট হবে দুই দফায়—৬ নভেম্বর ও ১১ নভেম্বর। আর ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।

বিহার রাজ্যমনোনয়ননরেন্দ্র মোদিভারতনির্বাচনবিজেপি
