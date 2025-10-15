মোদিভক্ত মৈথিলী ঠাকুরের আশাপূরণ, বিহারে মনোনয়ন দিল বিজেপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিজেপির টিকিটে আলিনগর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মোদিভক্ত জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপি আজ বুধবার তাদের প্রার্থীদের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে ১২ জন প্রার্থীর মধ্যে মৈথিলী ঠাকুরের নামও রয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ তালিকায় উল্লিখিত ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নয়টিতেই বিজেপি নতুন প্রার্থীদের সুযোগ দিয়েছে।
তবে মৈথিলী ঠাকুরের মনোনয়ন বিজেপির একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মিথিলাঞ্চলে তরুণদের মধ্যে দলের আবেদন বাড়াতে মৈথিলী ঠাকুরের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চাইছেন মোদি। আসন্ন নির্বাচনে আলিনগর বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
গতকাল মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর মৈথিলী ঠাকুর বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমার আমার প্রিয় মানুষ। এর পাশাপাশি সমাজসেবা করতে এবং বিহারের উন্নয়নে অবদান রাখতেই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি।’ এ সময় তিনি জনসেবার মাধ্যমে মৈথিলী ঐতিহ্যকে তুলে ধরার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।
কয়েক বছর আগেও রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল না মৈথিলী ঠাকুরের। কিন্তু প্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য শোনার পর তিনি রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন। এর আগে এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘মোদিজি যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁর নেতৃত্বে কাজ করতে পারাটা আমার সৌভাগ্য।’
৬ অক্টোবর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এই ভোট হবে দুই দফায়—৬ নভেম্বর ও ১১ নভেম্বর। আর ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।
বিজেপির টিকিটে আলিনগর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মোদিভক্ত জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপি আজ বুধবার তাদের প্রার্থীদের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে ১২ জন প্রার্থীর মধ্যে মৈথিলী ঠাকুরের নামও রয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ তালিকায় উল্লিখিত ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নয়টিতেই বিজেপি নতুন প্রার্থীদের সুযোগ দিয়েছে।
তবে মৈথিলী ঠাকুরের মনোনয়ন বিজেপির একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। বিশ্লেষকেরা বলছেন, মিথিলাঞ্চলে তরুণদের মধ্যে দলের আবেদন বাড়াতে মৈথিলী ঠাকুরের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চাইছেন মোদি। আসন্ন নির্বাচনে আলিনগর বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
গতকাল মঙ্গলবার বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর মৈথিলী ঠাকুর বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমার আমার প্রিয় মানুষ। এর পাশাপাশি সমাজসেবা করতে এবং বিহারের উন্নয়নে অবদান রাখতেই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি।’ এ সময় তিনি জনসেবার মাধ্যমে মৈথিলী ঐতিহ্যকে তুলে ধরার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।
কয়েক বছর আগেও রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল না মৈথিলী ঠাকুরের। কিন্তু প্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য শোনার পর তিনি রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন। এর আগে এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘মোদিজি যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁর নেতৃত্বে কাজ করতে পারাটা আমার সৌভাগ্য।’
৬ অক্টোবর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এই ভোট হবে দুই দফায়—৬ নভেম্বর ও ১১ নভেম্বর। আর ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।
মালয়েশিয়ায় একটি হৃদয়বিদারক ঘটনায় দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। দেশটির সেলাঙ্গর প্রদেশের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৪ বছর বয়সী এক ছাত্র তারই সহপাঠী ১৬ বছর বয়সী এক ছাত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। ঘটনাটির জন্য পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে দায়ী করেছে এবং সরকারও কঠোর নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছে।৩২ মিনিট আগে
ইউক্রেনের ওডেসা শহরের মেয়র গেন্নাদি ত্রুখানভের নাগরিকত্ব বাতিল করেছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মেয়র গেন্নাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর কাছে রাশিয়ান পাসপোর্ট আছে। গতকাল মঙ্গলবার ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থা (এসবিইউ) টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে একটি নির্দেশনা জারি করে। এতে বলা হয়, ‘ওডেসা শহরের মেয়র১ ঘণ্টা আগে
‘আমরা গাজা শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানাই। তবে এটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলমান মামলায় কোনো প্রভাব ফেলবে না। মামলার কাজ এগুচ্ছে। এখন ইসরায়েলকে আদালতে আমাদের দাখিল করা আবেদনগুলোর জবাব দিতে হবে। তারা আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যে তা দিতে বাধ্য।’১ ঘণ্টা আগে
ভারতের কেরালায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন কেনিয়ার বিরোধীদলীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওডিঙ্গা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। স্থানীয় পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।২ ঘণ্টা আগে