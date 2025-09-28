ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পুরাণ অনুযায়ী, অসুরদের অত্যাচারে পরাজিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোক ছেড়ে পালিয়েছিলেন। এই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে দেবতারা একত্রিত হন এবং তাঁদের তেজরশ্মি থেকে আবির্ভূত হন দেবী দুর্গা। দেবী ৯ দিন ধরে যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে বধ করে ত্রিলোক রক্ষা করেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, যুগে যুগে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে এভাবেই প্রতিবছর পৃথিবীতে আসেন দেবী।
তবে এবারের পূজায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের একটি মণ্ডপের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ভাইরাল হয়েছে। কারণ, সেখানে মহিষাসুর রূপে বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মুখ ব্যবহার করা হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য উইকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদের সাধক নরেন্দ্র স্মৃতি সংঘ তাদের এই বছরের থিম ‘দহন’-এর অংশ হিসেবে এটি তৈরি করেছে। তাদের পূজামণ্ডপে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে মহিষাসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যেন দেবী দুর্গা তাঁর ছিন্ন মস্তক ধরে আছেন।
অবশ্য, মহিষাসুরকে এভাবে পরিবর্তন করার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। কিছুদিন আগে কলকাতার খাগড়া শ্মশানঘাট দুর্গাপূজা কমিটি মহিষাসুরের বদলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখের একটি প্রতিমা তৈরি করেছিল। কমিটির ভাষ্যমতে, রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার জন্য ভারতের ওপর ওয়াশিংটনের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ এবং এইচ-১বি ভিসার ফি এক লাখ ডলার পর্যন্ত বাড়িয়ে ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন। তাই তাঁকে এই রূপে তুলে ধরা হয়েছে।
মহিষাসুর কে?
হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, মহিষাসুর একজন ধূর্ত ও শক্তিশালী অসুর। সে অর্ধপুরুষ এবং অর্ধমহিষ। ব্রহ্মা তাঁকে এই বর দিয়েছিলেন, কোনো পুরুষ বা দেবতা তাঁকে বধ করতে পারবেন না। এই বর পেয়ে মহিষাসুর ত্রিলোকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর অত্যাচারে দেবতারাও অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁর অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সম্মিলিত শক্তিতে দেবী দুর্গার সৃষ্টি হয়। দেবী দুর্গা ৯ দিন ধরে যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে বধ করেন। দুর্গাপূজার মাধ্যমে হিন্দুরা মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর জয়কে উদ্যাপন করে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ঘটনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নেটিজেনরা বলছেন, দুর্গাপূজায় রাজনীতি ঢোকানো ঠিক নয়। এ ধরনের সংস্কৃতি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং পারস্পরিক সহনশীলতা কমিয়ে দিতে পারে।
পুরাণ অনুযায়ী, অসুরদের অত্যাচারে পরাজিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোক ছেড়ে পালিয়েছিলেন। এই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে দেবতারা একত্রিত হন এবং তাঁদের তেজরশ্মি থেকে আবির্ভূত হন দেবী দুর্গা। দেবী ৯ দিন ধরে যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে বধ করে ত্রিলোক রক্ষা করেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, যুগে যুগে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে এভাবেই প্রতিবছর পৃথিবীতে আসেন দেবী।
তবে এবারের পূজায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের একটি মণ্ডপের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ভাইরাল হয়েছে। কারণ, সেখানে মহিষাসুর রূপে বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মুখ ব্যবহার করা হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য উইকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদের সাধক নরেন্দ্র স্মৃতি সংঘ তাদের এই বছরের থিম ‘দহন’-এর অংশ হিসেবে এটি তৈরি করেছে। তাদের পূজামণ্ডপে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে মহিষাসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যেন দেবী দুর্গা তাঁর ছিন্ন মস্তক ধরে আছেন।
অবশ্য, মহিষাসুরকে এভাবে পরিবর্তন করার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। কিছুদিন আগে কলকাতার খাগড়া শ্মশানঘাট দুর্গাপূজা কমিটি মহিষাসুরের বদলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখের একটি প্রতিমা তৈরি করেছিল। কমিটির ভাষ্যমতে, রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার জন্য ভারতের ওপর ওয়াশিংটনের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ এবং এইচ-১বি ভিসার ফি এক লাখ ডলার পর্যন্ত বাড়িয়ে ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন। তাই তাঁকে এই রূপে তুলে ধরা হয়েছে।
মহিষাসুর কে?
হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, মহিষাসুর একজন ধূর্ত ও শক্তিশালী অসুর। সে অর্ধপুরুষ এবং অর্ধমহিষ। ব্রহ্মা তাঁকে এই বর দিয়েছিলেন, কোনো পুরুষ বা দেবতা তাঁকে বধ করতে পারবেন না। এই বর পেয়ে মহিষাসুর ত্রিলোকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর অত্যাচারে দেবতারাও অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁর অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সম্মিলিত শক্তিতে দেবী দুর্গার সৃষ্টি হয়। দেবী দুর্গা ৯ দিন ধরে যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে বধ করেন। দুর্গাপূজার মাধ্যমে হিন্দুরা মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর জয়কে উদ্যাপন করে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ঘটনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। নেটিজেনরা বলছেন, দুর্গাপূজায় রাজনীতি ঢোকানো ঠিক নয়। এ ধরনের সংস্কৃতি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং পারস্পরিক সহনশীলতা কমিয়ে দিতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার সাউথ পোর্টে এক বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে সাউথ পোর্ট ইয়ট বেসিনের আমেরিকান ফিশ কোম্পানির বাইরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এক চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন। এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যটির আসন্ন নির্বাচনে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল জেডিইউ ২৫ টির বেশি আসন পাবে না।১ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুধু ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, তিনি শিগগিরই ইউরোপের আরেকটি দেশে হামলা চালাতে পারেন। জেলেনস্কির মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ড্রোন প্রবেশ ও আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে রাশিয়া মূলত ন্যাটোর প্রতিরক২ ঘণ্টা আগে
এবার প্রকাশ্যে এলেন জেন-জি আন্দোলনে পদত্যাগ করা নেপালের প্রধানমন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপালের (সিপিএন–ইউএমএল) চেয়ারম্যান কে পি শর্মা অলি। ঘোষণা দিয়েছেন, নেপালকে বর্তমান সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালাবেন না তিনি।৩ ঘণ্টা আগে