ক’দিন আগে প্রেমিককে খুন, রাখি পরানোর পর বোনকেও হত্যা করলেন যুবক

ভারতে রাখি বন্ধন উদ্‌যাপনের পর বোনকে হত্যা করেছে অরবিন্দ নামের এক যুবক। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বোনের প্রেমের সম্পর্ক মানতে না পেরে তাকে হত্যা করেছে ২৫ বছর বয়সী ওই যুবক। উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার গারউথা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশের তথ্যমতে, নিহত তরুণী কুমারী সহোদর ওরফে পুট্টির বয়স ১৮ বছর। বিশাল নামে গারউথারই এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল পুট্টির। কিন্তু তা মেনে নেয়নি তার পরিবার। তার জন্য অন্যত্র পাত্র দেখছিল পরিবার। সম্প্রতি এক পাত্রকে পছন্দ হয় তাদের। কিন্তু পুট্টি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়। তারপর গত পরশু সকালে রাখি বন্ধনের আনুষ্ঠানিকতাও করা হয় তাদের বাড়িতে। ভাইয়ের হাতে রাখি পড়িয়ে নিজের ‘রক্ষাকর্তা’ হওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় পুট্টি। আর তারপরই বোনকে হত্যা করে অরবিন্দ।

ুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চার মাস আগে বিশালের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল পুট্টি। পরে, পরিবারের অনুরোধে আবার ফিরে আসে তারা। তখন উভয় পরিবারের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি তারা আবার মেলামেশা শুরু করে। এতে পুনে থেকে সদ্য গ্রামে ফেরা পুট্টির ভাই অরবিন্দ ক্ষুব্ধ হয়। সে তার বন্ধু প্রকাশ প্রজাপতির সঙ্গে মিলে তাদের দুজনকে হত্যার পরিকল্পনা করে।

পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসে, গত ৭ আগস্ট অরবিন্দ এবং প্রকাশ বিশালকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় এবং তাকে খুন করে। বিশালের বাবা হলকেরামের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অরবিন্দ ও প্রকাশের বিরুদ্ধে মামলা করে।

এরপর, শনিবার রাখি বন্ধন উৎসবের পর অরবিন্দ পুট্টিকে ওষুধ কিনে দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। পরে নির্জন স্থানে তাকে হত্যা করে। চন্দ্রপুরা গ্রামের দাদা মহারাজ প্ল্যাটফর্মের কাছে মাথা কামানো অবস্থায় পুট্টির মরদেহ পাওয়া যায়।

দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ অরবিন্দ এবং তার বন্ধু প্রকাশ প্রজাপতিকে আটক করেছে।

