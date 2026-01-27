Ajker Patrika
ভারত

ভারত–ইইউ বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত, ‘সব চুক্তির মা’ বলছে দিল্লি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারত–ইইউ বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত, ‘সব চুক্তির মা’ বলছে দিল্লি
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ভন ডার লেয়ন। ছবি: এএফপি

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এক ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। এই চুক্তি বিশ্বের মোট অর্থনীতির প্রায় এক-চতুর্থাংশ প্রতিনিধিত্ব করবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় ভারত ও ইইউ উভয়ই বিকল্প কৌশল হিসেবে এই চুক্তির দিকে এগিয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, প্রায় দুই দশক ধরে থেমে থেমে চলা আলোচনার পর এই চুক্তি বাস্তব রূপ পেল। এর মাধ্যমে ভারত তার বিশাল ও সুরক্ষিত বাজার—যা বিশ্বের সবচেয়ে বড়—২৭ সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যের জন্য খুলে দিতে যাচ্ছে। ইইউ বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার।

নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘গতকাল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে একটি বড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে মানুষ “একে সব চুক্তির মা” বলে ডাকছে। এই চুক্তি ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ এবং ইউরোপের লাখ লাখ মানুষের জন্য বড় সুযোগ সৃষ্টি করবে।’ মোদি জানান, এই চুক্তি বৈশ্বিক মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৫ শতাংশ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করে।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ভারত–ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদি ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়ন যৌথভাবে চুক্তির বিস্তারিত ঘোষণা দিতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, মার্চ পর্যন্ত সময়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১৩৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এই চুক্তিটি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন কয়েক দিন আগে দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্য জোট মারকোসুরের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর আগে গত বছর ইইউ ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো ও সুইজারল্যান্ডের সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তি করেছিল।

একই সময়ে নয়াদিল্লি ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড ও ওমানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। এই ধারাবাহিক চুক্তিগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে দেশগুলোর প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেয়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ায় পশ্চিমা দেশগুলোর দীর্ঘদিনের জোটগুলো চাপে পড়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। এ ছাড়া ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি গত বছর দুই সরকারের মধ্যে যোগাযোগে ভাঙনের কারণে ভেস্তে যায়। ভারত সরকারের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আইনি যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পরই ভারত–ইইউ চুক্তির আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর হবে। এই আইনি প্রক্রিয়ায় পাঁচ থেকে ছয় মাস সময় লাগতে পারে। ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা আশা করছি, এক বছরের মধ্যেই এই চুক্তি কার্যকর হবে।’

বিষয়:

ইউরোপীয় ইউনিয়নমুক্তিভারতীয়ভারতচুক্তিঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

নিরাপদ থাকতে যেভাবে হবেন সাইবার সচেতন

নিরাপদ থাকতে যেভাবে হবেন সাইবার সচেতন

সংসদ নির্বাচন: সহিংসতায় উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে

সংসদ নির্বাচন: সহিংসতায় উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে

রূপপুরের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চে জাতীয় গ্রিডে

রূপপুরের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চে জাতীয় গ্রিডে

সংসদ নির্বাচন: জরুরি চিকিৎসা চালু রাখতে নির্দেশনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

সংসদ নির্বাচন: জরুরি চিকিৎসা চালু রাখতে নির্দেশনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

সম্পর্কিত

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

ভারত–ইইউ বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত, ‘সব চুক্তির মা’ বলছে দিল্লি

ভারত–ইইউ বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত, ‘সব চুক্তির মা’ বলছে দিল্লি

বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির পরও চাপে দ. কোরিয়া, ২৫ শতাংশ শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির পরও চাপে দ. কোরিয়া, ২৫ শতাংশ শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

গোবর-গোমূত্র গবেষক পাচ্ছেন পদ্মশ্রী, সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেসের বিদ্রূপ

গোবর-গোমূত্র গবেষক পাচ্ছেন পদ্মশ্রী, সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেসের বিদ্রূপ