নেপালের বিক্ষোভ নিয়ে যা বলল ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৫
নেপালে চলমান গণবিক্ষোভের ঘটনায় ভারত পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে পরিচালিত এই দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর ভারত এ বিবৃতি দিয়েছে।

ভারত সরকার তরুণ প্রাণের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। একই সঙ্গে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সংযম বজায় রাখবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায় ও আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো সমস্যার সমাধান করবে।’

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানায়, কাঠমান্ডুসহ নেপালের বেশ কয়েকটি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। তাই নেপালে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক থাকতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এ বিবৃতি থেকে অনুমান করা যায়, কাঠমান্ডু উপত্যকা, বিরাটনগর, হেটাউডা ও অন্যান্য প্রধান শহুরে কেন্দ্রে বিক্ষোভ তীব্র হওয়ায় নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে সেখানে কারফিউ ও কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ভারতনেপালপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
