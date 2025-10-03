Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

বাংলাদেশ আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে না পারলেই আরেকজনকে দোষ দেয়: খাগড়াছড়ি নিয়ে জয়সওয়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। ফাইল ছবি
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। ফাইল ছবি

সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রতিবেশী দেশের ইন্ধনের অভিযোগ করেছেন। তবে তাঁর এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে নয়াদিল্লি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ঢাকা ‘আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম’ এবং তাদের ‘অন্যের ওপর দোষ চাপানোর প্রবণতা’ রয়েছে। আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর মন্তব্যের জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করছি। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সে দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম এবং তাদের অভ্যাস হলো প্রতিনিয়ত অন্য কারও ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করা।’

তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে পরামর্শ দেন, তারা যেন ‘আত্মসমালোচনা করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ এবং জমি দখলের মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত স্থানীয় চরমপন্থীদের কার্যকলাপের বিষয়ে গুরুতর তদন্ত করেন।’

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারার মধ্যে হামলায় নিহত ৩খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারার মধ্যে হামলায় নিহত ৩

গত রোববার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক মারমা কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ওই অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সহিংসতায় অন্তত তিনজন নিহত ও সাংবাদিকসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হন। এ ছাড়া ১৩ জন সেনাসদস্য এবং তিনজন পুলিশ সদস্যও আহত হন।

খাগড়াছড়ির সহিংসতা নিয়ে সেনাবাহিনীর বিবৃতিখাগড়াছড়ির সহিংসতা নিয়ে সেনাবাহিনীর বিবৃতি

পরবর্তীকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষ এলাকায় যেকোনো ধরনের জমায়েত নিষিদ্ধসহ ১৪৪ ধারা জারি করে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, খাগড়াছড়িতে এখনো ১৪৪ ধারা জারি আছে।

বিষয়:

বাংলাদেশভারতপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

দিল্লির সংকটকালে ভারতীয়-আমেরিকানদের বিস্ময়কর নীরবতা

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

জনসংখ্যার সংকট, তারপরও বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা এখন তীব্র জাপানে

মানচিত্র থেকে পাকিস্তানকে মুছে ফেলার হুমকি দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

ইহুদি উপাসনালয়ে হামলাকারী জিহাদ সম্পর্কে যা জানা গেল

ইহুদি উপাসনালয়ে হামলাকারী জিহাদ সম্পর্কে যা জানা গেল

বাংলাদেশ আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে না পারলেই আরেকজনকে দোষ দেয়: খাগড়াছড়ি নিয়ে জয়সওয়াল

বাংলাদেশ আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে না পারলেই আরেকজনকে দোষ দেয়: খাগড়াছড়ি নিয়ে জয়সওয়াল

ইন্দোনেশিয়ায় টিকটকের লাইসেন্স স্থগিত, ঝুঁকিতে ১০ কোটি অ্যাকাউন্ট

ইন্দোনেশিয়ায় টিকটকের লাইসেন্স স্থগিত, ঝুঁকিতে ১০ কোটি অ্যাকাউন্ট

আমরণ অনশনে ইসরায়েলে আটক গ্লোবাল সুমুদের স্বেচ্ছাসেবীরা

আমরণ অনশনে ইসরায়েলে আটক গ্লোবাল সুমুদের স্বেচ্ছাসেবীরা