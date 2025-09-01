Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা মোদি কেন পুতিন-সির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন—প্রশ্ন ট্রাম্পের উপদেষ্টার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভ্লাদিমির পুতিন ও সি চিনপিংয়ের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ছবি: সংগৃহীত
ভ্লাদিমির পুতিন ও সি চিনপিংয়ের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। ছবি: সংগৃহীত

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো আবারও ভারতের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। রোববার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।

চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে মোদি, পুতিন ও সি একসঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। পরে মোদি ও পুতিন একই গাড়িতে চড়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ভেন্যুতে যান। এই দৃশ্যকে ঘিরেই নাভারো তাঁর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।

নাভারো বলেন, ‘মোদি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা। কিন্তু আমি বুঝি না কেন তিনি পুতিন ও সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।’ তিনি আরও অভিযোগ করেন—ভারত এখন রাশিয়ার জন্য একটি অর্থ বৈধকরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

নাভারো দাবি করেছেন, মার্কিন শুল্কনীতির চাপই ভারত, রাশিয়া ও চীনকে পশ্চিমা প্রভাব মোকাবিলায় আরও কাছাকাছি এনেছে।

ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর সাম্প্রতিক সময়ে ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে রাশিয়ার তেল ও অস্ত্র কেনায় বাড়তি ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক কর যুক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ—এই অর্থই ইউক্রেনে যুদ্ধ চালাতে রাশিয়াকে সহায়তা করছে।

নাভারো ভারতকে ‘মহারাজা অব ট্যারিফস’ বা ‘শুল্কের মহারাজা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ভাষায়, ‘ভারত আমাদের কাছে বাজার খুলছে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মার্কিন শ্রমিক ও করদাতারা, আর ইউক্রেনের মানুষ মারা যাচ্ছেন রুশ ড্রোন হামলায়।’

ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েও নাভারো মন্তব্য করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘ভারতের ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মানুষের ক্ষতির বিনিময়ে মুনাফা করছে।’ ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জনগণের এই বাস্তবতা বোঝা উচিত।

ভারত অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, ৫০ শতাংশ শুল্ক ‘অন্যায্য ও অযৌক্তিক’। দেশটি ১৪০ কোটির বেশি মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো দামে জ্বালানি নিশ্চিত করতেই রাশিয়ার তেল কিনছে। বর্তমানে ভারতের তেলের ৩৫–৪০ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে, যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির আগে ছিল মাত্র ২ শতাংশেরও কম।

ভারত ও রাশিয়া ঘোষণা করেছে—আগামী পাঁচ বছরে তাদের বার্ষিক বাণিজ্য ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করবে। অন্যদিকে ট্রাম্প নিজেও বারবার ভারতের বাণিজ্যনীতি ও শুল্ককে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বিরক্তিকর ও অন্যায্য’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এমনকি সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি ভারত ও রাশিয়াকে ‘মৃত অর্থনীতি’ বলেও আখ্যায়িত করেন।

বিষয়:

সি চিনপিংনরেন্দ্র মোদিভারতযুক্তরাষ্ট্রভ্লাদিমির পুতিনউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

ব্রাহ্মণেরা মুনাফাখোর—ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টার মন্তব্যে ভারতে নিন্দার ঝড়

ব্রাহ্মণেরা মুনাফাখোর—ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টার মন্তব্যে ভারতে নিন্দার ঝড়

সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা মোদি কেন পুতিন-সির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন—প্রশ্ন ট্রাম্পের উপদেষ্টার

সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা মোদি কেন পুতিন-সির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন—প্রশ্ন ট্রাম্পের উপদেষ্টার

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

বুলগেরিয়া যাওয়ার পথে রুশ জিপিএস জ্যামিংয়ের শিকার ইইউর প্রধানের বিমান

বুলগেরিয়া যাওয়ার পথে রুশ জিপিএস জ্যামিংয়ের শিকার ইইউর প্রধানের বিমান