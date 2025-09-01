সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা মোদি কেন পুতিন-সির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন—প্রশ্ন ট্রাম্পের উপদেষ্টার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো আবারও ভারতের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। রোববার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।
চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে মোদি, পুতিন ও সি একসঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। পরে মোদি ও পুতিন একই গাড়িতে চড়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ভেন্যুতে যান। এই দৃশ্যকে ঘিরেই নাভারো তাঁর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।
নাভারো বলেন, ‘মোদি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা। কিন্তু আমি বুঝি না কেন তিনি পুতিন ও সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।’ তিনি আরও অভিযোগ করেন—ভারত এখন রাশিয়ার জন্য একটি অর্থ বৈধকরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
নাভারো দাবি করেছেন, মার্কিন শুল্কনীতির চাপই ভারত, রাশিয়া ও চীনকে পশ্চিমা প্রভাব মোকাবিলায় আরও কাছাকাছি এনেছে।
ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর সাম্প্রতিক সময়ে ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে রাশিয়ার তেল ও অস্ত্র কেনায় বাড়তি ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক কর যুক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ—এই অর্থই ইউক্রেনে যুদ্ধ চালাতে রাশিয়াকে সহায়তা করছে।
নাভারো ভারতকে ‘মহারাজা অব ট্যারিফস’ বা ‘শুল্কের মহারাজা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ভাষায়, ‘ভারত আমাদের কাছে বাজার খুলছে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মার্কিন শ্রমিক ও করদাতারা, আর ইউক্রেনের মানুষ মারা যাচ্ছেন রুশ ড্রোন হামলায়।’
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েও নাভারো মন্তব্য করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘ভারতের ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মানুষের ক্ষতির বিনিময়ে মুনাফা করছে।’ ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জনগণের এই বাস্তবতা বোঝা উচিত।
ভারত অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, ৫০ শতাংশ শুল্ক ‘অন্যায্য ও অযৌক্তিক’। দেশটি ১৪০ কোটির বেশি মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো দামে জ্বালানি নিশ্চিত করতেই রাশিয়ার তেল কিনছে। বর্তমানে ভারতের তেলের ৩৫–৪০ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে, যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির আগে ছিল মাত্র ২ শতাংশেরও কম।
ভারত ও রাশিয়া ঘোষণা করেছে—আগামী পাঁচ বছরে তাদের বার্ষিক বাণিজ্য ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করবে। অন্যদিকে ট্রাম্প নিজেও বারবার ভারতের বাণিজ্যনীতি ও শুল্ককে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বিরক্তিকর ও অন্যায্য’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এমনকি সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি ভারত ও রাশিয়াকে ‘মৃত অর্থনীতি’ বলেও আখ্যায়িত করেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো আবারও ভারতের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। রোববার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।
চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে মোদি, পুতিন ও সি একসঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। পরে মোদি ও পুতিন একই গাড়িতে চড়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের ভেন্যুতে যান। এই দৃশ্যকে ঘিরেই নাভারো তাঁর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।
নাভারো বলেন, ‘মোদি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা। কিন্তু আমি বুঝি না কেন তিনি পুতিন ও সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন।’ তিনি আরও অভিযোগ করেন—ভারত এখন রাশিয়ার জন্য একটি অর্থ বৈধকরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
নাভারো দাবি করেছেন, মার্কিন শুল্কনীতির চাপই ভারত, রাশিয়া ও চীনকে পশ্চিমা প্রভাব মোকাবিলায় আরও কাছাকাছি এনেছে।
ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর সাম্প্রতিক সময়ে ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে রাশিয়ার তেল ও অস্ত্র কেনায় বাড়তি ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক কর যুক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ—এই অর্থই ইউক্রেনে যুদ্ধ চালাতে রাশিয়াকে সহায়তা করছে।
নাভারো ভারতকে ‘মহারাজা অব ট্যারিফস’ বা ‘শুল্কের মহারাজা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ভাষায়, ‘ভারত আমাদের কাছে বাজার খুলছে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মার্কিন শ্রমিক ও করদাতারা, আর ইউক্রেনের মানুষ মারা যাচ্ছেন রুশ ড্রোন হামলায়।’
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েও নাভারো মন্তব্য করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘ভারতের ব্রাহ্মণেরা সাধারণ মানুষের ক্ষতির বিনিময়ে মুনাফা করছে।’ ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জনগণের এই বাস্তবতা বোঝা উচিত।
ভারত অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, ৫০ শতাংশ শুল্ক ‘অন্যায্য ও অযৌক্তিক’। দেশটি ১৪০ কোটির বেশি মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো দামে জ্বালানি নিশ্চিত করতেই রাশিয়ার তেল কিনছে। বর্তমানে ভারতের তেলের ৩৫–৪০ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে, যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির আগে ছিল মাত্র ২ শতাংশেরও কম।
ভারত ও রাশিয়া ঘোষণা করেছে—আগামী পাঁচ বছরে তাদের বার্ষিক বাণিজ্য ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করবে। অন্যদিকে ট্রাম্প নিজেও বারবার ভারতের বাণিজ্যনীতি ও শুল্ককে ‘বিশ্বের সবচেয়ে বিরক্তিকর ও অন্যায্য’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এমনকি সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি ভারত ও রাশিয়াকে ‘মৃত অর্থনীতি’ বলেও আখ্যায়িত করেন।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা সম্প্রতি একটি মন্তব্য করেছেন। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেছেন, ‘ব্রাহ্মণেরা মুনাফাখোর। তাঁরা সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে নিজেরা মুনাফায় মত্ত।’ তাঁর এ মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারতে তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে।১২ মিনিট আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী সার্জিও গোরকে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করার ঘোষণা দিয়েছেন। ৩৮ বছর বয়সী গোর শুধু ভারতের সঙ্গেই নয়, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখবেন।১ ঘণ্টা আগে
বুলগেরিয়া যাওয়ার পথে ইউরোপীয় কমিশনের (ইসি) প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনের বিমানে জিপিএস জ্যামিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। ইসি জানিয়েছে, এর পেছনে রাশিয়ার হাত রয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উরসুলা ভন ডার লিয়েনকে বহনকারী বিমানটি বুলগেরিয়ায় অবতরণের সময় এ ঘটনা ঘটে। যদিও কোনো বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি, তবে১ ঘণ্টা আগে
কম্বোডিয়ার ফনম পেনের এক পার্কে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন জেসিকা ক্যারিয়াড হপকিন্স নামে এক ব্রিটিশ নারী। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন ও একটি তথাকথিত ‘ত্রিভুজ প্রেস’-এর জটিলতার কারণে। ৩৪ বছর বয়সী নিহত জেসিকা যুক্তরাজ্যের হার্টফোর্ডশায়ারের হারপেনডেনের বাসিন্দা।২ ঘণ্টা আগে