Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

গাজা শাসনে গঠিত টেকনোক্র্যাট সরকারের কাজ কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ড. আলী শাথের সঙ্গে গাজার টেকনোক্র্যাট সরকারের কতিপয় সদস্য এবং অন্যান্যরা। ছবি: এক্স
ড. আলী শাথের সঙ্গে গাজার টেকনোক্র্যাট সরকারের কতিপয় সদস্য এবং অন্যান্যরা। ছবি: এক্স

গাজায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য গঠিত নতুন ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাট কমিটি শান্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনটাই বলা হয়েছে কমিটির শীর্ষ কর্মকর্তা ড. আলী শাথ প্রকাশিত এক মিশন স্টেটমেন্টে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক পোস্টে ড. শাথ এই অবস্থান জানান।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বের গাজা শাসন–পুনর্গঠনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদের অধীনে গঠিত ১২ সদস্যের ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব গাজার (এনসিএজি) প্রধান করা হয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাবেক উপপরিকল্পনা মন্ত্রী আলি শাথকে। কমিটি গত বৃহস্পতিবার কায়রোতে তাদের প্রথম বৈঠক করে।

এনসিএজির প্রধান আলি শাথ বলেন, ‘আজ, আমার প্রথম আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব হিসেবে, আমি এনসিএজির মিশন স্টেটমেন্ট গ্রহণ ও স্বাক্ষর করেছি, যা আমাদের শাসন কাঠামোর দায়িত্ব এবং পরিচালন নীতিমালা নিশ্চিত করে।’

মিশন স্টেটমেন্টে বলা হয়, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন–২৮০৩ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার অনুমোদনে গঠিত এনসিএজি গাজায় চলমান অন্তর্বর্তীকালীন সময়কে দীর্ঘমেয়াদি ফিলিস্তিনি সমৃদ্ধির ভিত্তিতে রূপ দিতে কাজ করবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন বোর্ড অব পিসের দিকনির্দেশনা এবং গাজার জন্য নিযুক্ত হাই রিপ্রেজেনটেটিভের সহায়তায় কমিটির লক্ষ্য শুধু অবকাঠামো পুনর্গঠন নয়, বরং গাজার মানুষের মনোবল ও সামাজিক কাঠামো পুনরুজ্জীবিত করা।

গাজা টেকনোক্র্যাট সরকারের ‘মিশন স্টেটমেন্টের’ নথি। ছবি: এক্স
গাজা টেকনোক্র্যাট সরকারের ‘মিশন স্টেটমেন্টের’ নথি। ছবি: এক্স

এনসিএজি জানায়, তারা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, মানবিক মর্যাদার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা পুনরুদ্ধারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি শান্তি, গণতন্ত্র ও ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে একটি সমাজ গড়ে তোলাও তাদের লক্ষ্য। সর্বোচ্চ সততা ও স্বচ্ছতার মানদণ্ডে কাজ করে বেকারত্বের পরিবর্তে সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম একটি কার্যকর অর্থনীতি গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

মিশন স্টেটমেন্টে বলা হয়, ‘আমরা শান্তিকে প্রাধান্য দেই, যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ফিলিস্তিনি অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের পথ সুগম করতে চাই।’ আলি শাথ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে আরও জানান, তিনি এনসিএজির মিশন স্টেটমেন্ট গ্রহণ ও স্বাক্ষর করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, এই কমিটি গাজায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়কে ‘দীর্ঘস্থায়ী ফিলিস্তিনি সমৃদ্ধির ভিত্তিতে’ রূপ দিতে কাজ করবে।

এতে উল্লেখ করা হয়, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পুনরুদ্ধার এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গঠনের অঙ্গীকারের কথা। পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও সততার মাধ্যমে একটি উৎপাদনমুখী অর্থনীতি গড়ে তুলে বেকারত্ব দূর করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, প্রকৌশলী আলি শাথ এর আগে গাজার বিপুল পরিমাণ যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ পাশের ভূমধ্যসাগরে ফেলে গাজার আয়তন বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যুদ্ধের কারণে ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য তীব্র আবাসন সংকট মোকাবিলার চিন্তা থেকেই তিনি এই প্রস্তাব দেন।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাসরকারফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নরের মুখের কথায় ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিএসআরের টাকা ঢালতে অস্বস্তি, প্রজ্ঞাপন চান ব্যাংকাররা

পটুয়াখালী-৩: নুরকে জেতাতে মাঠে কেন্দ্রীয় বিএনপি

গ্রিনল্যান্ড না দেওয়ায় ইউরোপের ৮ দেশের ওপর শুল্ক বসালেন ট্রাম্প

ইসির শুনানিতে মিন্টু-হাসনাতের বাগ্‌বিতণ্ডা, হট্টগোল

জাতীয় ইন্টারনেট, নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া আনছে ইরান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গভর্নরের মুখের কথায় ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিএসআরের টাকা ঢালতে অস্বস্তি, প্রজ্ঞাপন চান ব্যাংকাররা

গভর্নরের মুখের কথায় ‘হ্যাঁ’ ভোটে সিএসআরের টাকা ঢালতে অস্বস্তি, প্রজ্ঞাপন চান ব্যাংকাররা

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর টহলগাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ৪ সেনাসদস্য

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

বাফুফের হাতে বিশ্বকাপের ৩৩০ টিকিট, পাবেন কীভাবে

আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার— ম্যাজিস্ট্রেটকে রুমিন ফারহানা

‘আমি না বললে এখান থেকে বের হতে পারবেন না, স্যার’

চট্টগ্রামে হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলা নিয়ে যা বললেন বিএনপি প্রার্থী

চট্টগ্রামে হাসনাত আবদুল্লাহর ওপর হামলা নিয়ে যা বললেন বিএনপি প্রার্থী

সম্পর্কিত

গাজা শাসনে গঠিত টেকনোক্র্যাট সরকারের কাজ কী

গাজা শাসনে গঠিত টেকনোক্র্যাট সরকারের কাজ কী

গাজার টেকনোক্র্যাট সরকারে কারা থাকছেন—জানাল হোয়াইট হাউস

গাজার টেকনোক্র্যাট সরকারে কারা থাকছেন—জানাল হোয়াইট হাউস

গাজার টেকনোক্র্যাট সরকার ঘোষণা, নেতানিয়াহুর আপত্তি পায়ে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প

গাজার টেকনোক্র্যাট সরকার ঘোষণা, নেতানিয়াহুর আপত্তি পায়ে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরানে খামেনির শাসনের অবসান চান ট্রাম্প, নতুন নেতৃত্ব খোঁজার আহ্বান

ইরানে খামেনির শাসনের অবসান চান ট্রাম্প, নতুন নেতৃত্ব খোঁজার আহ্বান