Ajker Patrika
ভারত

আতা-সাতা বিয়ে কী, রাজস্থানের এই প্রাচীন প্রথা নিয়ে কেন আপত্তি হাইকোর্টের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আতা-সাতা বিয়ে কী, রাজস্থানের এই প্রাচীন প্রথা নিয়ে কেন আপত্তি হাইকোর্টের
ভারতের রাজস্থানের বহু পুরোনো এক সামাজিক প্রথা ‘আতা-সাতা’ বা ‘দেওয়া-নেওয়া’ বিয়ে। ছবি: প্রতীকী

ভারতের রাজস্থানের বহু পুরোনো এক সামাজিক প্রথা ‘আতা-সাতা’ বা ‘দেওয়া-নেওয়া’ বিয়ে আবারও আলোচনায় এসেছে আদালতের এক রায়কে ঘিরে। রাজস্থান হাইকোর্ট এই প্রথাকে ‘আইনি ও নৈতিকভাবে দেউলিয়া’ এবং ‘মানুষের জীবন নিয়ে এক অমানবিক বিনিময়ব্যবস্থা’ বলে মন্তব্য করেছেন। বিকানেরের এক নারীর বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন এই প্রাচীন প্রথাটির কথা সামনে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে আদালত ওই নারীর আবেদন মঞ্জুর করে নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করেছেন।

কী এই আতা-সাতা বিয়ে

রাজস্থানের গ্রামীণ এলাকায় বহু বছর ধরে প্রচলিত ‘আতা-সাতা’ বা ‘দেওয়া-নেওয়া’ বিয়ে এমন এক প্রথা, যেখানে দুটি পরিবার নিজেদের মধ্যে মেয়ে বিনিময় করে বিয়ে দেয়। অর্থাৎ এক পরিবারের ছেলে অন্য পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করলে, পাল্টা হিসেবে অন্য পরিবারের ছেলে ওই পরিবারের আরেক মেয়েকে বিয়ে করে।

অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথায় অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাদেরও বিয়ে দেওয়া হয়। আদালতের ভাষায়, এতে মেয়েরা ব্যক্তি হিসেবে নয়, বরং ‘বৈবাহিক বিনিময়ের উপাদান’ হিসেবে বিবেচিত হয়।

যে মামলা ঘিরে আলোচনায় প্রথাটি

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ৩১ মার্চ হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী বিকানেরের এক নারীর বিয়ে হয়। একই দিনে ‘আতা-সাতা’ প্রথা মেনে তাঁর স্বামীর অপ্রাপ্তবয়স্ক বোনের সঙ্গে ওই নারীর ভাইয়ের বিয়েও দেওয়া হয়।

কিন্তু পরে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেই তরুণী বাল্যবিয়ে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এর জেরে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়।

ওই নারীর অভিযোগ, এই বিরোধের পর তাঁকে যৌতুকের দাবিতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। একপর্যায়ে ২০২০ সালের ১৯ মার্চ তাঁর নাবালিকা কন্যাসন্তানসহ তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়।

পরে তিনি স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে যৌতুকের জন্য নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগে এফআইআর করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়।

অন্যদিকে স্বামীও স্ত্রীর বাবা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। এরপর তাঁদের বিরুদ্ধে শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের ধারায় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নিম্ন আদালতের রায় ও হাইকোর্টের আপত্তি

চলমান বিরোধের মধ্যে ওই নারী বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন নিয়ে বিকানেরের পারিবারিক আদালতে যান। তবে ২০২৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পারিবারিক আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন।

নিম্ন আদালত স্বামীর এই যুক্তি গ্রহণ করেন যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন এবং স্বামীর বোন বাল্যবিয়ে মেনে না নেওয়ায় চাপ সৃষ্টি করতেই ফৌজদারি মামলাগুলো করা হয়েছে।

এরপর ওই নারী হাইকোর্টে আপিল করেন।

হাইকোর্ট পারিবারিক আদালতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, নিম্ন আদালত ‘আতা-সাতা’ প্রথা থেকে সৃষ্ট পারিবারিক বিরোধের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য নির্যাতনের বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেছেন। আদালতের মতে, এটি একটি ‘গুরুতর ভুল’।

রায়ে হাইকোর্ট বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন, ২০০৬-এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তিতে, বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জড়িয়ে বিয়ে দেওয়া হলে তা জোরপূর্বক সামাজিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের প্রথায় শিশুদের—বিশেষ করে মেয়েদের—‘বিয়ের পণ্যে’ পরিণত করা হয়। এমনকি এক মেয়ের জীবন ও স্বাধীনতা অন্য মেয়ের বাধ্যগত থাকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আদালত এই পরিস্থিতিকে ‘বৈবাহিক জিম্মিদশা’র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গৃহনির্যাতনের অভিযোগ ‘সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের’ দরকার নেই: ভারতীয় হাইকোর্টগৃহনির্যাতনের অভিযোগ ‘সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের’ দরকার নেই: ভারতীয় হাইকোর্ট

রায়ে আদালত আরও বলেন, ‘কোনো প্রথাই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।’ শৈশব থেকে সামাজিক চাপ ও মানসিক প্রভাবের মাধ্যমে যে সম্মতি আদায় করা হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেটিকে ‘স্বাধীন সম্মতি’ হিসেবে গণ্য করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন বিচারকেরা।

শুনানির সময় ওই নারীর আইনজীবী আদালতকে জানান, মানসিক শান্তি ও বৈবাহিক সম্পর্কের অবসানের স্বার্থে তাঁর মক্কেল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব ধরনের ভরণপোষণের দাবি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

এই বক্তব্য রেকর্ডে নিয়ে আদালত বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করেন। তবে আদালত স্পষ্ট করে দেন, এই রায়ের কারণে চলমান ফৌজদারি মামলা বা সন্তানের জিম্মাসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো প্রভাব পড়বে না। আইন অনুযায়ী সেসব বিষয়ে আলাদা বিচার চলবে।

বিষয়:

রাজস্থানভারতীয়দিল্লি হাইকোর্টবিয়েভারতহাইকোর্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

শিক্ষা প্রশাসনে বড় রদবদল, সরকারি ১০ কলেজে নতুন অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ

মাহমুদ আহমেদিনেজাদকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র

কারিনা কায়সারের কবরে সাপ? ভাইরাল ভিডিওটি পুরোনো

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত, কর্মকর্তাদের আইন মন্ত্রণালয়ে ফেরত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

কিউবার রেজিমের প্রতি দুর্বলতা নেই, ওয়াশিংটন ভুল করছে: ফিদেল কাস্ত্রোর যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মেয়ে

কিউবার রেজিমের প্রতি দুর্বলতা নেই, ওয়াশিংটন ভুল করছে: ফিদেল কাস্ত্রোর যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মেয়ে

গৃহনির্যাতনের অভিযোগ ‘সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের’ দরকার নেই: ভারতীয় হাইকোর্ট

গৃহনির্যাতনের অভিযোগ ‘সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের’ দরকার নেই: ভারতীয় হাইকোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রসহ ৯০টি দেশের অন-অ্যারাইভাল ও ভিসামুক্ত ভ্রমণের সময় কমাল থাইল্যান্ড

যুক্তরাষ্ট্রসহ ৯০টি দেশের অন-অ্যারাইভাল ও ভিসামুক্ত ভ্রমণের সময় কমাল থাইল্যান্ড

নরওয়ের পত্রিকায় ‘সাপুড়ে’ মোদির কার্টুন প্রকাশ

নরওয়ের পত্রিকায় ‘সাপুড়ে’ মোদির কার্টুন প্রকাশ