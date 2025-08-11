Ajker Patrika
সীমান্ত পেরিয়ে মেঘালয়ে ৫ বাংলাদেশি আটক, ৩ জন আ.লীগের কর্মী বলে দাবি

কলকাতা প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে আবার নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম খাসি হিলস অঞ্চলে বিএসএফ ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযানে পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, তাঁরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তার খোঁজে ভারতে প্রবেশ করেছেন। বাকি দুজনের মধ্যে একজন দাবি করেছেন, তিনি বিরল প্রজাতির গিরগিটি ধরতে এসেছেন, অপরজন স্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

তবে বিএসএফের এক সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই ধরনের দাবি অনেক সময় বাস্তব নয়, বরং তদন্তপ্রক্রিয়া জটিল করার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তিনি জানান, আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোনো বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনায় এরই মধ্যে বিজিবিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এই অংশ দিয়ে সীমান্ত পেরোনোর ঘটনা বেড়েছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ, অপরাধমূলক উদ্দেশ্য কিংবা অভিযানের শখ—সবই মিলেমিশে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয়ের কথা প্রথমবার এত স্পষ্টভাবে শোনা গেল।

বর্তমানে পাঁচজনই পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন এবং তাঁদের আদালতে তোলা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। এই ঘটনার পর সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হচ্ছে।

সীমান্তনিরাপত্তাবিএসএফভারতমেঘালয়আওয়ামী লীগ
