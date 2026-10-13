রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস নির্বাচনে হেরেই চলেছে: অমিত শাহ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধীর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গুজরাটের গান্ধীনগর ও অন্য এলাকাগুলোর পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসের হারের জন্য ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর দায়ী কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।
অমিত শাহ দাবি করেছেন, এসআইআর কার্যক্রম ২০২৪ সালের পর শুরু হলেও রাহুল গান্ধী রাজনীতিতে আসার পর থেকেই কংগ্রেস নির্বাচনে হারছে।
গুজরাটের পৌর নির্বাচনে বিজেপি বিপুল ব্যবধানে গান্ধীনগর পৌর করপোরেশন জিতেছে। রাজ্যের রাজধানীর ৪৪টি আসনের মধ্যে ৩৮টি জিতেছে দলটি। গান্ধীনগর অমিত শাহর লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচনে বিজেপি থারা ও ওখা পৌরসভার নিয়ন্ত্রণও ধরে রেখেছে।
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