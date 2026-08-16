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ভারত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ নেতার ঝুলন্ত লাশ মিলল দলীয় কার্যালয়ে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ নেতার ঝুলন্ত লাশ মিলল দলীয় কার্যালয়ে
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার রামপুরহাটে নিজ বাড়ির সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে রাজ্য বিধানসভার সাবেক ডেপুটি স্পিকার ও সাবেক মন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ রোববার সকালে রামপুরহাটের হাটতলা পাড়া এলাকার ওই কার্যালয় থেকে তাঁর দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাট আসন থেকে টানা পাঁচবারের নির্বাচিত বিধায়ক (এমএলএ) ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও কৃষি মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে চলতি বছরের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে রামপুরহাট কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী ধ্রুব সাহার কাছে তিনি পরাজিত হন।

মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই রামপুরহাটের হাটতলা পাড়ায় আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিপুলসংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় সমর্থক জড়ো হতে শুরু করেন।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসে আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তবে সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন যে, দলের একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে তিনি থেকে যাবেন।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে বীরভূম জেলায় বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জেলার মোট ১১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি ৬ টিতে জয়লাভ করেছে। যার বিপরীতে ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল ১০টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং বিজেপি মাত্র একটি আসন পেয়েছিল।

টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর সাম্প্রতিক নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন চলছে। দলটির একাধিক প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রভাবশালী নেতা বর্তমানে নানা দুর্নীতির তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

বিষয়:

উদ্ধারভারততৃণমূল কংগ্রেসমরদেহপশ্চিমবঙ্গ
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