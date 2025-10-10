অযোধ্যায় রামমন্দিরের পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৫

কলকাতা প্রতিনিধি
অযোধ্যার রামমন্দিরের পাশে পাগলাভরি গ্রামে বৃহস্পতিবার ভোরের নীরবতা ভেঙেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। চোখের পলকে একটি বাড়ি ধসে পড়ে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন এবং আরও কয়েকজন আহত। স্থানীয় প্রশাসনের ধারণা, অনেকে এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের উৎস এখনো নিশ্চিত নয়। বাড়িটিতে কোনো গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছিল কি না, নাকি সেখানে অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ ছিল, তা যাচাই করছে ফরেনসিক দল।
স্থানীয়রা বলছেন, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই তীব্র ছিল যে আশপাশের তিনটি গ্রামের মানুষ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। বহু বাড়ির কাচ ভেঙে গেছে এবং উড়ে আসা ইট-পাথরে কয়েকজন আহত হয়েছেন।
পুলিশ সার্কেল অফিসার শৈলেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো মানুষ আটকা।
ঘটনা ঘটার পরই পুলিশ, প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের পাঠানো হয়েছে অযোধ্যা জেলা হাসপাতালে।
প্রশাসন আপাতত গ্রামটি ঘিরে রেখেছে এবং সাধারণ মানুষকে ঘটনাস্থলের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় সমাজকর্মীরা এগিয়ে এসেছেন এবং গ্রামে চলছে ত্রাণ বিতরণ। মৃতদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গেছেন।
বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা—কেউ বলছেন গ্যাস সিলিন্ডার, কেউ সন্দেহ করছেন অবৈধ আতশবাজির মজুত। তবে প্রশাসন এখনই কিছু নিশ্চিত করতে রাজি নয়।
রামমন্দির উদ্বোধনের পর থেকে যে শহর বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই অযোধ্যাতেই এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে। শহরের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। তবে নিরাপত্তা বাহিনী ইতিমধ্যে ওই এলাকাতে নজরদারি বাড়িয়েছে।
