Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

অযোধ্যায় রামমন্দিরের পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৫

কলকাতা প্রতিনিধি  
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

অযোধ্যার রামমন্দিরের পাশে পাগলাভরি গ্রামে বৃহস্পতিবার ভোরের নীরবতা ভেঙেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। চোখের পলকে একটি বাড়ি ধসে পড়ে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন এবং আরও কয়েকজন আহত। স্থানীয় প্রশাসনের ধারণা, অনেকে এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের উৎস এখনো নিশ্চিত নয়। বাড়িটিতে কোনো গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছিল কি না, নাকি সেখানে অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ ছিল, তা যাচাই করছে ফরেনসিক দল।

স্থানীয়রা বলছেন, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই তীব্র ছিল যে আশপাশের তিনটি গ্রামের মানুষ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। বহু বাড়ির কাচ ভেঙে গেছে এবং উড়ে আসা ইট-পাথরে কয়েকজন আহত হয়েছেন।

পুলিশ সার্কেল অফিসার শৈলেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো মানুষ আটকা।

ঘটনা ঘটার পরই পুলিশ, প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আহতদের দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের পাঠানো হয়েছে অযোধ্যা জেলা হাসপাতালে।

প্রশাসন আপাতত গ্রামটি ঘিরে রেখেছে এবং সাধারণ মানুষকে ঘটনাস্থলের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আহতদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় সমাজকর্মীরা এগিয়ে এসেছেন এবং গ্রামে চলছে ত্রাণ বিতরণ। মৃতদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গেছেন।

বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা—কেউ বলছেন গ্যাস সিলিন্ডার, কেউ সন্দেহ করছেন অবৈধ আতশবাজির মজুত। তবে প্রশাসন এখনই কিছু নিশ্চিত করতে রাজি নয়।

রামমন্দির উদ্বোধনের পর থেকে যে শহর বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই অযোধ্যাতেই এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে। শহরের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। তবে নিরাপত্তা বাহিনী ইতিমধ্যে ওই এলাকাতে নজরদারি বাড়িয়েছে।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতভারতআহতবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

নোবেল কমিটি শান্তির চেয়ে বেশি রাজনীতি করেছে: হোয়াইট হাউস

নোবেল কমিটি শান্তির চেয়ে বেশি রাজনীতি করেছে: হোয়াইট হাউস

অযোধ্যায় রামমন্দিরের পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৫

অযোধ্যায় রামমন্দিরের পাশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৫

ইসরায়েলি সেনারা সরছে, ধ্বংসস্তূপে ফিরছে ফিলিস্তিনিরা

ইসরায়েলি সেনারা সরছে, ধ্বংসস্তূপে ফিরছে ফিলিস্তিনিরা

তালেবান মন্ত্রীর দিল্লি সফরের মধ্যে কাবুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নানা জল্পনা

তালেবান মন্ত্রীর দিল্লি সফরের মধ্যে কাবুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নানা জল্পনা