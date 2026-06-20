মহারাষ্ট্রে মন্দিরের ছাদ ধসে ৪ জনের মৃত্যু, বহু পুণ্যার্থী আটকা পড়ার আশঙ্কা

ভারতের মহারাষ্ট্রের পারভানি জেলায় একটি মন্দিরের ছাদ ধসে পড়ে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও অন্তত ২০ পুণ্যার্থী ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারভানি জেলার যশওয়াড়ি গ্রামের একটি মন্দিরে নতুন করে নির্মাণকাজ চলছিল। আজ বিকেলে হঠাৎ মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনের অংশের, অর্থাৎ সভামণ্ডপের ছাদের স্ল্যাবটি ধসে পড়ে। ছাদ ধসে পড়ার পর সেখানে উপস্থিত বহু পুণ্যার্থী ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন।
জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশের একাধিক টিম দুর্ঘটনার পরপরই দ্রুত সেখানে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা মানুষদের বের করে আনতে প্রশাসন উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে।
ভারতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শনিবার বেলা সাড়ে ৩টা নাগাদ মন্দিরের সভামণ্ডপের ছাদের স্ল্যাবটি ধসে পড়ে। পুলিশ ও জেলা প্রশাসন তাদের দল পাঠিয়েছে। বর্তমানে উদ্ধারকাজ চলছে।
ধ্বংসস্তূপ থেকে এখন পর্যন্ত চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং অন্যদের উদ্ধারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পারভানি জেলা সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
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