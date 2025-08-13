Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ভারত

ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ প্রস্রাব করলে পাকিস্তানে সুনামি হবে: বিলাওয়াল ভুট্টোকে মিঠুন চক্রবর্তী

কলকাতা প্রতিবেদক 
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০০: ৩৭
মিঠুন চক্রবর্তী, বিলাওয়াল ভুট্টো। ছবি: সংগৃহীত
মিঠুন চক্রবর্তী, বিলাওয়াল ভুট্টো। ছবি: সংগৃহীত

সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখায় চাপে পাকিস্তান। এই আবহে দেশটির সাবেক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো গতকাল সোমবার সিন্ধে এক সমাবেশে বলেছেন, ‘ভারত যদি আগ্রাসন চালিয়ে যায়, তবে ছয়টি নদীর পানি পাওয়ার জন্য যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প থাকবে না।’ তাঁর মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে দুই দেশের সম্পর্কে।

ভুট্টোর বক্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বলিউড তারকা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কিছু নেই আমার, কিন্তু যদি এমন কথা বলেন, ধৈর্য হারাব আমরা। একের পর এক ব্রহ্মস মিসাইল চলবে, আর যদি না হয়, তাহলে বাঁধ বানিয়ে ১৪০ কোটি মানুষ সেখানে প্রস্রাব করবে, পরে বাঁধ খুলে দিলে সুনামি চলে আসবে।’

এদিকে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরও আমেরিকায় দাঁড়িয়ে পারমাণবিক হুমকি দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা ধ্বংস হলে অর্ধেক বিশ্বকে নিয়ে ধ্বংস হব।’

বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের প্রকাশ্য হুমকি শুধু দুই দেশের নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিকেও জটিল করতে পারে। আন্তর্জাতিক মহলে বার্তা যাচ্ছে যে সীমান্তে সংঘাত থামলেও রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে টানাপোড়েন অব্যাহত। মিঠুনের মন্তব্যে কৌতুক থাকলেও এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কড়া সতর্কবার্তা—ভারত আত্মরক্ষায় কোনো ছাড় দেবে না।

বিষয়:

পাকিস্তানযুদ্ধভারত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

আসিম মুনির স্যুট পরা ওসামা বিন লাদেন: সাবেক পেন্টাগন কর্মকর্তা

আসিম মুনির স্যুট পরা ওসামা বিন লাদেন: সাবেক পেন্টাগন কর্মকর্তা

ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ প্রস্রাব করলে পাকিস্তানে সুনামি হবে: বিলাওয়াল ভুট্টোকে মিঠুন চক্রবর্তী

ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ প্রস্রাব করলে পাকিস্তানে সুনামি হবে: বিলাওয়াল ভুট্টোকে মিঠুন চক্রবর্তী

মার্কিন শুল্কের ঘা খেয়ে পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে মোদির ফোনালাপ, পরবর্তী কৌশল কী

মার্কিন শুল্কের ঘা খেয়ে পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে মোদির ফোনালাপ, পরবর্তী কৌশল কী

সার্জন স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চাইলেন বাইডেনকন্যা

সার্জন স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চাইলেন বাইডেনকন্যা