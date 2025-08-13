ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ প্রস্রাব করলে পাকিস্তানে সুনামি হবে: বিলাওয়াল ভুট্টোকে মিঠুন চক্রবর্তী

কলকাতা প্রতিবেদক
সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখায় চাপে পাকিস্তান। এই আবহে দেশটির সাবেক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো গতকাল সোমবার সিন্ধে এক সমাবেশে বলেছেন, ‘ভারত যদি আগ্রাসন চালিয়ে যায়, তবে ছয়টি নদীর পানি পাওয়ার জন্য যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প থাকবে না।’ তাঁর মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে দুই দেশের সম্পর্কে।
ভুট্টোর বক্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বলিউড তারকা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কিছু নেই আমার, কিন্তু যদি এমন কথা বলেন, ধৈর্য হারাব আমরা। একের পর এক ব্রহ্মস মিসাইল চলবে, আর যদি না হয়, তাহলে বাঁধ বানিয়ে ১৪০ কোটি মানুষ সেখানে প্রস্রাব করবে, পরে বাঁধ খুলে দিলে সুনামি চলে আসবে।’
এদিকে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরও আমেরিকায় দাঁড়িয়ে পারমাণবিক হুমকি দিয়ে বলেছেন, ‘আমরা ধ্বংস হলে অর্ধেক বিশ্বকে নিয়ে ধ্বংস হব।’
বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের প্রকাশ্য হুমকি শুধু দুই দেশের নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিকেও জটিল করতে পারে। আন্তর্জাতিক মহলে বার্তা যাচ্ছে যে সীমান্তে সংঘাত থামলেও রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে টানাপোড়েন অব্যাহত। মিঠুনের মন্তব্যে কৌতুক থাকলেও এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কড়া সতর্কবার্তা—ভারত আত্মরক্ষায় কোনো ছাড় দেবে না।
