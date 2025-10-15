Ajker Patrika
সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ১৮
আরএসএস—এর একটি র‍্যালিতে লাঠি হাতে সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া নির্দেশ দিয়েছেন, কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শাখা সভা রাজ্যের সরকারি ও সরকারি সহায়তা পাওয়া স্কুল, সরকারি মাঠ এবং সরকারের মালিকানাধীন অন্য কোনো স্থানে করা যাবে না। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত রাজমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গের অনুরোধের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের খবরে বলা হয়েছে, গত রোববার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ৪ অক্টোবরের এক চিঠি প্রকাশ করে। সেই চিঠি লিখেছিলেন প্রিয়াঙ্ক খাড়গে। সঙ্গে ছিল মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার একটি নোট, যাতে তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

চিঠিতে খাড়গে লিখেছেন, ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নামের একটি সংগঠন সরকারি ও সরকারি সহায়তা পাওয়া স্কুল, সরকারি মাঠ ব্যবহার করে শাখা সভা করছে। সেখানে এমন স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, যা শিশু ও তরুণদের মনে দেশের ঐক্য ও সংবিধানের আদর্শের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করছে।’

তিনি আরও বলেন, পুলিশের অনুমতি ছাড়াই এসব শাখা সভায় লাঠি প্রদর্শনের মতো আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড হচ্ছে, যা শিশু ও তরুণদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। খাড়গে চিঠিতে উল্লেখ করেন, ‘রাজ্যের শিশু, তরুণ, সাধারণ মানুষ ও সমাজের কল্যাণের স্বার্থে আমি অনুরোধ করছি—সরকারি ও সরকারি সহায়তা পাওয়া স্কুল, মাঠ, পার্ক, মুজরাই বিভাগের অধীনে থাকা মন্দির, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন স্থান এবং সরকারি জমিতে অনুষ্ঠিত শাখা, সাংঘিক বা বৈঠক নামে আরএসএসের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হোক।’

রোববার এক্সে চিঠির অনুলিপি শেয়ার করে খাড়গে বলেন, ‘আজ এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে—যেখানে ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের দিকে জুতা ছোড়া হয়, সংবিধানপ্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরকে অপমান করা হয়, আর এসবই আরএসএসের প্রণোদিত মৌলবাদী মতাদর্শের ফল।’

তিনি আরও লেখেন, ‘আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি, সরকারি ও পাবলিক স্থানে আরএসএসের সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে। সংবিধানের আদর্শ—ঐক্য, সমতা ও অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে, এবং শিশু ও তরুণ সমাজের ওপর আরএসএসের নেতিবাচক প্রভাব রোধে এই পদক্ষেপ প্রয়োজন।’

সংবাদমাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্ক খাড়গে বলেন, ‘আরএসএস চাইলে তাদের অনুষ্ঠান বেসরকারি জায়গায় করতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সরকারি জমি বা পাবলিক স্থানে এসব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে—আমার দাবি শুধু এটুকুই।’

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আরএসএস হিন্দু ধর্ম ও গরু রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। খাড়গের ভাষায়, ‘আরএসএসের আদর্শ বিপজ্জনক। না হলে, এর নেতারা নিজের বাড়িতে সেই আদর্শ মেনে চলেন না কেন? সংবিধানের বিরোধিতা করে মনুস্মৃতির পক্ষে তো আরএসএস-ই ছিল, তাই না?’

অন্যদিকে, কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি বিওয়াই বিজয়েন্দ্র বলেন, আরএসএসের ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড না জানলেই কেবল কেউ এমন দাবি করতে পারে। তাঁর ভাষায়, ‘দায়িত্বশীল পদে থেকে প্রিয়াঙ্ক খাড়গে যে চিঠি লিখেছেন, তা তাঁর মূর্খতার পরিচয়।’

তিনি বলেন, অতীতে কংগ্রেস দুই-তিনবার আরএসএসকে নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদেরই সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হয়েছে। বিজয়েন্দ্রর দাবি, ‘কংগ্রেসের পক্ষে এখন আর এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা নেই। আসলে এই চিঠি লেখা হয়েছে গান্ধী পরিবারকে খুশি করার জন্য।’

