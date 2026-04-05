কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম ইরান থেকে এলপিজি কিনল ভারত

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতার মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম ইরান থেকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) কিনেছে ভারত। দেশটির তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় শনিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতিটি একটি বিরল দাপ্তরিক স্বীকৃতি। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে দীর্ঘ সাত বছর বিরত থাকার পর ভারত আবারও ইরান থেকে তেল আমদানি শুরু করল।
ভারতের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ইরান থেকে ৪৪ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি কেনা হয়েছে, যা বর্তমানে ম্যাঙ্গালোর বন্দরে খালাস করা হচ্ছে।
ভারত তার প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের একটি বড় অংশ এবং এলপিজির প্রায় ৮৫ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলার জবাবে ইরান কার্যকরভাবে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ায় ভারত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ইরানি জ্বালানি কেনার বিষয়ে ভারতের এই স্বীকৃতি এমন এক সময়ে এল, যখন গত মাসে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানকে সমুদ্রে ভাসমান ১৪ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল বিক্রির জন্য একটি অস্থায়ী অনুমোদন দিয়েছে। মূলত বিশ্ববাজারে জ্বালানির চাপ কমাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
